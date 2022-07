Sessão da Tarde: ‘Megamente’ recebeu recorde inusitado

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (15) o filme “Megamente″, lançado em 2010. A animação conta com as vozes originais de Will Ferrell (”Succession”), Jonah Hill (”Anjos da Lei”) e Brad Pitt (”Sr. e Sr.ª Smith”).

O filme conta a história de um vilão chamado Megamente (Will Ferrell). Apesar de ser o mais inteligente, ele também é o menos bem-sucedido. Seu antagonista, o super-herói Metro Man (Brad Pitt), sempre consegue derrotá-lo. Um dia, ele consegue finalmente por um fim ao seu inimigo, mas agora enfrenta um novo dilema: sem Metro Man, qual seu propósito? Surge então a ideia de criar um super-herói para que possa ser novamente derrotado.

Confira três curiosidades sobre “Megamente″, segundo o IMDb:

Megamente-de-Ferro

Antes de Will Ferrell ser definido a voz ao protagonista da animação, outros atores foram cotados para a dublagem. Um deles tinha sido Robert Downey Jr., hoje constantemente lembrado por seu papel como o Homem de Ferro da Marvel. Outro que também recusou o trabalho foi Ben Stiller, de “Uma Noite no Museu”. Ambos recusaram devido a conflitos de agenda.

Guinness

A escolha por Will Ferrel não se provou errada: para promover a animação da qual fazia parte, o ator reuniu 1.580 amigos e conhecidos, todos utilizando uma fantasia de super-herói. Por conta dessa festa, ele estabeleceu um recorde mundial do Guinness, entrando par o livro por promover o maior encontro de super-heróis.

Hiperatividade

Brad Pitt adotou um método inusitado para dublar “Megamente”: em vez de entrar na cabine e gravar suas falar, como todos os outros atores, ele resolveu gravar seus diálogos perambulando pelo estúdio. Isso porque ele é hiperativo e não conseguia se concentrar do modo convencional.

Leia também: Sessão da Tarde: ‘Mamãe Saiu de Férias’ gerou remakes em quatro países diferentes