Sabrina Sato faz viagem em família para a Disney pela primeira vez

Sabrina Sato, Duda Nagle e a filha do casal, Zoe (Foto: Reprodução/Instagram/@sabrinasato)

Quais os seus planos para as férias escolares? Zoe, a filha de Sabrina Sato, vai passar os tradicionais dias de descanso de julho na Disney. Esta é a primeira vez da pequena de três anos no famoso parque dos Estados Unidos.

“Quem aqui tá mais feliz que está de férias?”, escreveu a apresentadora em sua conta no Instagram, ao postar uma foto com a filha e o esposo, o ator Duda Nagle.

Apesar de já ter ido à Disney em outros momentos - inclusive quando estava grávida, esperando por Zoe - essa é a primeira vez que ela vai acompanhada da filha.

Pelos stories do Instagram, Sabrina explicou que Zoe não viaja com os pais desde que completou 1 ano de idade. Ou seja, essa é a primeira vez que a pequena será capaz de lembrar de uma viagem.

A vó, a jornalista Leda Nagle, não perdeu a oportunidade de bancar a vovó coruja nos comentários: “Que lindos! Divirtam-se muito e mandem fotos, vídeos, sinais de fumaça… Qualquer coisa que deixe a gente viajar um pouquinho com vocês! Aproveitem muito”, desejou.

Reality show

Sabrina Sato ganhou um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”. Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada é formada por 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

