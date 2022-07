Pantanal: Este motivo pode fazer Jove andar armado depois do casamento

Pantanal: Jove (Jesuíta Barbosa) será ameaçado no dia de seu casamento (Reprodução/Globo)

O clima não será apenas de festa na cerimônia de casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen), que será exibido nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal” (Globo), já que o protagonista acaba brigando com Alcides (Juliano Cazarré).

Depois do incidente, José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará atento com a segurança do filho e pedirá que o herdeiro ande armado. Na cena, o fazendeiro vai lembrar que Alcides prometeu que vai se vingar de Jove.

Pantanal: Juma (Alanis Guillen) diz a Jove (Jesuíta Barbosa) que está grávida (João Miguel Júnior/Globo)

Sabendo da confusão, Tenório (Murilo Benício) atiça o empregado e o orientará a matar o filho de Zé Leôncio. O grileiro de “Pantanal” chega até a dar uma arma para o peão, mas desiste do plano. Porém, Alcides afirma que seguirá com a ideia e pretende matar Jove e Zé, para que ele e o patrão consigam tomar as terras.

Como acontece em muitas novelas, a notícia corre solta e Filó (Dira Paes) conta para Zé Leôncio que o marido de Juma está jurado de morte. Em razão disso, Zé Leôncio pedirá que Jove use uma arma. Entretanto, ele garantirá que irá conversar com o peão para resolver o conflito.

No remake da novela Pantanal, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) se casam ao lado de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, além da briga com Alcides, a família Leôncio precisará tomar cuidado com outro personagem, que será contratado por Tenório. Sabendo que o amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não conseguiu matar Jove e Zé, o grileiro da novela da Globo não vai desistir e contrata Solano, que será interpretado pelo ator gaúcho Rafa Sieg.

No remake de “Pantanal”, ele será um matador contratado pelo vilão para acabar com a família Leôncio, Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira): “Ele é um matador profissional e ele sabe exatamente o que precisa fazer. Mas, ele não é da região e, por isso, consegue assumir uma personalidade de acordo com a missão”, antecipou o ator ao Gshow.

Ator Rafa Sieg entra no remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Ele contou ainda que Tenório quer matar todo mundo e para que o serviço seja realizado ele vai contratar um matador que não levanta suspeitas: “A história vai ganhar uma camada interessante, para ser figura que todos olhem e não acreditem”.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na obra original escrita por Benedito Ruy Barbosa. Prevista para terminar em outubro, a trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

