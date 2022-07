Nova mansão de Jade Picon dá o que falar nas redes sociais; veja os melhores memes

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon compartilhou com seus seguidores na última quinta-feira (14) um vídeo em que apresenta um pedacinho de nova mansão no Rio de Janeiro. A imensa porta de entrada ganhou destaque.

“Novidade. Agora eu tenho o meu cantinho no RJ! Nova fase, novos desafios e muitas mudanças. FELIZ Demais! Obrigada a todos que fazem parte disso de alguma forma. Mais um sonho da Jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento… só orgulho e gratidão”, escreveu Jade na legenda do post no Instagram.

Confira:

A residência de luxo está localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além da “modesta” porta, a casa conta com um lago com peixes na área externa e um cinema privativo.

Nas redes sociais, o novo lar de Jade Picon deu o que falar. Confira alguns dos melhores memes no Twitter:

o que a jade picon tem de porta vcs tem oq pic.twitter.com/Cw4qN6PLEi — rafa (@rafaelkjls) July 15, 2022

A Jade Picon que desmatou uma área na Amazônia equivalente a 16 campos de futebol só pra fazer uma porta. pic.twitter.com/1OpZIOgf5f — Raphael Victor e outros 492 (@RaphaVCAyres) July 15, 2022

imagens exclusivas da jade chegando na mansão dela hoje de manha pic.twitter.com/G1A4YgNwI6 — rafa (@jadrerizada) July 15, 2022

Agr a jade vai chegar da balada lavar o pé no laguinho e dormir



pic.twitter.com/O86TodbFPi — Thunder🌪🏁 (@iamthunderx) July 15, 2022

Jade fechou a porta na nossa cara e nem convidou pra entrar.



ela é muito especial pic.twitter.com/9zeUs20I2L — Alicia Benedito 🌩🤍 (@AliciaBenedito1) July 14, 2022

jade bateu a porta na minha cara e me levou pra conhecer a porta dela.

eu nem queria ver mesmo pic.twitter.com/VMrjsDbuix — vitória ❊ loucapelavida (@vitoriains) July 14, 2022

Antigos rivais

Campeão do “BBB 22″, Arthur Aguiar saiu em defesa de Jade Picon sobre a escalação na novela “Travessia”, da TV Globo. A rivalidade entre os dois parece ter ficado no reality show, já que agora o cantor e ator disse que a influenciadora digital “vai dar o seu melhor” na função de atriz.

Arthur Aguiar defende a escalação da ex-rival Jade Picon em novela da Globo (Reprodução/Redes sociais)

“Ela vai dar o seu melhor para realizar aquele trabalho. Quem a critica por não ter tido a mesma oportunidade tem que entender que ela não tem culpa. A pergunta que eu deixo para as pessoas é: se te oferecessem um personagem numa novela, você iria falar que não? ‘Ah, não é justo, acho melhor chamar outra pessoa’. Ninguém iria falar isso. Então por que estão julgando a menina? Deixa a Jade trabalhar!”, afirmou em entrevista ao jornal “Extra”.

O cantor ressaltou que, se a ex-BBB foi selecionada para a novela, quer dizer que ela mereceu e deve ser respeitada por isso.

“Se o diretor ou a TV Globo decidiu que Jade é importante para aquele trabalho e eles querem que ela faça parte, não cabe a gente julgar se é justo ou não. Se ela não conseguir fazer bem o personagem, o que não acho que vai acontecer, é uma outra questão. Agora, se ela teve essa oportunidade, a gente deveria ficar feliz por ela. Ela está trabalhando, não está roubando, matando, não está fazendo nada de errado”, destacou o ex-brother.

LEIA TAMBÉM: