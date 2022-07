Noah Schnapp confirma sobre Will de ‘Stranger Things’: “Ele é gay e ama Mike”

Já faz alguns anos, especialmente após o lançamento da terceira temporada, que os fãs de ‘Stranger Things’ falam sobre um possível interesse amoroso da parte de Will (Noah Schnapp) para Mike (Finn Wolfhard). Embora não correspondido na trama da série, já que Mike é o par amoroso de Eleven (Millie Bob Brown), a quarta temporada trouxe ainda mais indícios de que Will estaria apaixonado por dele todo o tempo.

Na terceira temporada, um jogo de Dungeons & Dragons azedou quando Will (Noah Schnapp) e Mike (Finn Wolfhard) brigaram. Eleven (Millie Bobby Brown) foi o motivo. “Não é minha culpa você não gostar de garotas!”. Mike gritou com Will.

Inclusive, no início de junho, o produtor executivo Shawn Levy, que dirigiu este episódio citado acima, disse à Entertainment Weekly que Mike estava se referindo a eles estarem em diferentes estágios de desenvolvimento da adolescência, com Will ainda no estágio de mais criança do que adolescente. “Não é específico sobre orientação sexual ou qualquer coisa”, disse ele. No entanto, ele admite: “Desde então, muitas dessas perguntas surgiram”.

O que acontece com Will na quarta temporada de ‘Stranger Things’?

Na quarta temporada, especialmente no oitavo episódio, temos um diálogo bastante forte entre os dois amigos, no qual Will chora. Mas, antes mesmo da estreia desse episódio na Netflix, os fãs da série já estavam convencidos sobre a orientação sexual de Will.

Bom, agora parece que temos uma resposta realmente definitiva oferecida pelo próprio ator que interpreta Will. Em entrevista à Variety, ele disse: “Obviamente, foi sugerido na primeira temporada: sempre esteve lá, mas você nunca sabia, é apenas ele crescendo mais devagar que seus amigos?”

Noah Schnapp continuou: “Agora que ele ficou mais velho, eles fizeram disso uma coisa muito real e óbvia. Agora está 100% claro que ele é gay e ele ama Mike. Mas antes, era um arco lento”.

Isso não era certeza há algum tempo

Relembremos que, na época do lançamento da terceira temporada da série, Noah tinha sido comedido em suas palavras quando já o questionavam sobre a orientação sexual de seu personagem.

“Eu acho que é feito tão lindamente, porque é tão fácil fazer um personagem de repente ser gay. As pessoas vêm até mim, eu estava em Paris e um homem de 40 anos veio até mim e disse: ‘Uau, esse personagem de Will me fez sentir tão bem. E eu me identifiquei com isso. Isso é exatamente quem eu era quando criança. Isso me deixou tão feliz em ouvir. Eles estão escrevendo esse personagem real e essa jornada real e luta real e estão fazendo isso tão bem”, disse ele.