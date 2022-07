Mar do Sertão: Tudo que sabemos sobre a família de Enrique Diaz na novela

Ator Enrique Diaz será pai de três na novela "Mar do Sertão" (Globo) (João Cotta/Globo)

Enrique Diaz, que esteve na primeira fase do remake de “Pantanal”, está de volta às novelas da Globo como Timbó, um dos personagens de “Mar do Sertão”, nova produção das seis da emissora carioca.

Na trama, que vai substituir “Além da Ilusão”, seu personagem mora no nordeste brasileiro e é um sobrevivente da seca e, como pai de Juma (Alanis Guillen) no folhetim das nove, ele leva uma vida simples. Porém, para não ser passado para trás, ele tem resposta para tudo e usa do bom humor para esconder sua malandragem.

Em “Mar do Sertão”, Timbó é casado com Tereza (Clarissa Pinheiro), mulher forte e religiosa, mas que é também uma pessoa sofrida: Ela traz a dureza do sertão e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito bondosa, devota à família”, comenta a atriz.

Tereza (Clarissa Pinheiro) e Timbó (Enrique Diaz) são casados na novela "Mar do Sertão" (João Cotta/Globo)

Desta união nasceram três filhos: Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile). Mirinho, o mais velho, está sempre envolvido com más companhias e querendo se dar bem, de preferência sem fazer esforço. Rosinha, assim como os pais, conseguirá dar a volta por cima em todas as situações por conta da sabedoria empírica que os ensinou a sobreviver no agreste. Joca, o caçula, será melhor amigo de Manduca (Enzo Diniz), o filho de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé).

Além da amizade dos filhos, Enrique Diaz reforça que o público vai perceber ao longo dos capítulos de “Mar do Sertão” que Zé Paulino sempre foi uma referência para Timbó: “Zé Paulino é uma espécie de herói para ele, porque é um cara que sempre o tratou muito bem. Timbó coloca o Zé Paulino quase em um lugar divino, tem adoração por ele”, afirma o ator.

Mar do Sertão: Família de Timbó (Enrique Diaz) sofre com a seca (João Cotta/Globo)

Segundo Enrique, junto com Candoca, Zé Paulino defenderá Timbó das tramoias do prefeito Sabá Bodó: “Timbó mora numa terra super seca, mas foi onde enterrou o pai. E o prefeito quer desapropriar aquela terra para fazer um açude, que competiria com o açude do coronel Tertúlio (José de Abreu), o homem mais rico da cidade”, explica o famoso.

Escrita por Mario Teixeira, “Mar do Sertão” tem estreia prevista para o dia 22 de agosto, substituindo “Além da Ilusão”, na faixa das 18 horas.

