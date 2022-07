J-Hope, do BTS, lança primeiro álbum solo; veja as novidades musicais da semana

Após o anúncio de pausa na carreira do BTS como grupo, seus integrantes se preparam para seus lançamentos solo. O primeiro a dar a largada foi J-Hope, que entrega aos fãs o seu primeiro álbum solo “Jack in the Box” nesta sexta-feira (15).

O disco foge do k-pop pelo qual o grupo ficou famoso e se concentra mais no hip hop, ritmo que os fãs da boy band já estão acostumados a ouvir na voz do ídolo. No início do mês, uma faixa já tinha sido lançada, “More”. Veja o clipe:

Para quem ficou preocupado com um possível fim do grupo, J-Hope garantiu que essa pausa não se trata disso. “Definitivamente não estamos em hiato. A equipe vai continuar ativa”, garantiu ele, em entrevista à Variety. Para o cantor, essa é uma chance de cada um experimentar artisticamente, como indivíduos.

No caso de “Jack in the Box”, por exemplo, ele revela uma faceta bem diferente do que os fãs já tenham visto. “Definitivamente revela um lado um pouco mais sombrio de mim”, disse ele na mesma entrevista, revelando que o disco é diferente do que qualquer coisa que ele produziu com o BTS até hoje.

Ouça o álbum:

Novidades musicais da semana de 9 a 15 de julho

Quem também está com novidade na área é a cantora Lizzo: após estourar no TikTok e em outras redes sociais com a faixa “About Damn Time”, ela entrega o disco “Special”. Este é seu segundo álbum e chega com boas expectativas, após a aclamação de seu primeiro “Cuz I Love You”.

Demi Lovato, nome importante da próxima edição do Rock in Rio, entrega mais uma faixa de seu futuro álbum “Holy Fuck”. Dessa vez, a música é “Substance”, uma crítica ao mundo contemporâneo que já chega com videoclipe.

No cenário nacional, teve o lançamento da segunda parte do futuro álbum de Tierry, “Rolê de Milhões”. Para promovê-la, o sertanejo divulgou a faixa “Diabinha”, uma parceria com Wesley Safadão.

Vale destaque também para os lançamentos da banda Malta (”Tempo”), César Menotti & Fabiano (”Mentira”), Gretchen (”Fênix do Amor”), Calvin Harris (”Stay With Me”, em parceria com Justin Timberlake, Halsey e Pharrell), Pink (”Irrelevant”), 5 Seconds of Summer (o EP ”Blender”) e Sabrina Carpenter (o álbum “emails i can’t send”).

