Filha de Silvio Santos assume romance com sertanejo; saiba quem é o eleito

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, assumiu, na noite da última quinta-feira (14) seu namoro com o cantor Gustavo Moura, da dupla sertaneja Gustavo Moura & Rafael.

Os dois estiveram na gravação do DVD Cabaré, de Leonardo com a dupla Bruno & Marrone, na casa de show Vibra, em São Paulo. Ambos postaram registros do espetáculo em suas redes sociais e ainda posaram para fotos juntos.

Veja quem é o eleito:

Na quarta-feira (13), os telespectadores da RedeTV! já sabiam sobre o romance. Isso porque o colunista Felipeh Campos, do “A Tarde É Sua”, revelou que a herdeira do dono do SBT estava vivendo um novo amor.

Segundo o jornalista, o envolvimento entre Silvia e Gustavo já dura dois meses. “Há dois meses Silvia Abravanel conheceu Gustavo Moura, um cantor sertanejo de 34 anos, mineiro, porém está morando em Goiânia. Silvia Abravanel conheceu ele, que faz dupla com Rafael, e os dois engataram uma relação há dois meses”, contou Felipeh.

“Eles estão mega felizes e vivendo esse novo ar. A dupla já faz muito sucesso no centro-oeste, Gustavo Moura e Rafael”, completou.

Silvia, de 51 anos, não assumia um relacionamento desde 2018, quando seu casamento com o também cantor sertanejo Kleiton Pedroso de Abreu terminou após cinco anos.

O amor está no ar...

O chef de cozinha Edu Guedes também está curtindo um novo amor e, nesta sexta-feira (15), ele compartilhou com seus seguidores no Instagram um momento especial. Ele apareceu em fotos ao lado da namorada, a bailarina e repórter Jaque Ciocci, que trabalha no programa “Faustão na Band”, dentro de um avião. Completam o passeio a filha dele, Maria Eduarda, e a mãe, Leila Pega.

“Assim iniciamos a nossa viagem em família. @mariazuritaguedes @jaqueciocci @leilaspega, vocês são muito especiais para mim! Desejo a todos um ótimo final de semana”, escreveu Edu na legenda da publicação.

O casal assumiu publicamente o namoro no mês passado, quando o chef compartilhou nos stories do seu Instagram uma foto de mãos dada com a amada. No dia seguinte, foi ela quem postou um clique dos dois de rostos colados durante uma viagem romântica.

LEIA TAMBÉM: