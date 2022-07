Fernando Caruso abandonou o humor para viver personagem em Cara e Coragem

Aos 41 anos, Fernando Caruso deixou a comédia de lado para assumir uma personalidade nova em “Cara e Coragem”, novela que interpreta o policial Paulo. Mais sereno e focado, seu papel na trama de Claudia Souto marca um novo momento para sua carreira na televisão.

Mesmo não sendo a sua estreia em novelas, Caruso reforça que o personagem é muito importante, já que é o primeiro que ficará no ar durante todo o curso do folhetim: “É um mix de primeiras vezes. Ele é o meu primeiro papel fixo numa novela, pois só tinha feito participações até hoje. Além disso, ele não é cômico e isso é um desafio, pois preciso conter os meus instintos”, disse o famoso ao site F5.

Delegada Marcela (Julia Lund) e Paulo (Fernando Caruso) investigam a morte de Clarice (Taís Araujo) (Divulgação/Globo)

Para encarar o desafio de viver um investigador policial em “Cara e Coragem”, Fernando Caruso conta que precisou de aulas para dar vida ao personagem, criando um tom de voz mais firme e uma linguagem corporal diferente daquela usada no humor.

“Contei muito com a preparação de elenco. Eles me ensinaram técnicas de masculinidade, postura, voz firme, maneira de andar. Era para eu me tornar um cara com mais atitude que sabe o que quer e não faz curva. É um timbre que não estou acostumado a usar”.

Em "Cara e Coragem", Taís Araujo interpreta a empresária Clarice Gusmão (Divulgação/Globo)

Durante a entrevista ao F5, Fernando Caruso revelou ainda que pretende continuar fazendo novelas. Segundo ele, o objetivo é ser protagonista do horário nobre: “Enquanto eu não for protagonista galã das 21 horas não vou sossegar. A estrutura de uma novela é muito bacana, essa que estou fazendo tem uma equipe grande e muito bem preparada, cinco diretores tocando e atores gravando em três frentes distintas ao mesmo tempo. Me sinto participando de um negócio grande e importante”.

Além de “Cara e Coragem”, o ator vai estrear, em 21 de julho, vai estrear uma série da Turma da Mônica em live-action no Globoplay.

