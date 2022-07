Esta é a atriz que não retornará na 4ª temporada de ‘Sex Education’; Saiba o real motivo

Tudo indica que a próxima temporada de ‘Sex Education’ vai deixar de fora mais um personagem: Lily, interpretada pela atriz Tanya Reynolds. De acordo com o The Hollywood Reporter, ela tomou sua decisão há algum tempo e faz parte de uma estratégia de redefinição do programa. Reynolds é o segundo membro do elenco a sair da série, seguindo seu interesse amoroso na trama, Ola (Patricia Allison).

Sabemos que, na 2ª temporada, Lily e Ola se conhecem e depois começam a namorar na 3ª temporada. Em ‘Sex Education’, Lily é uma estudante de Moordale cujo amor por alienígenas não conhecia limites. Ao longo da série, os fãs viram Lily abraçar totalmente sua paixão por todas as coisas extraterrestres, desde roupas únicas e coloridas, fanfics, uma sala decorada e muito mais.

Lily também teve a chance de explorar sua sexualidade: quando os espectadores a conheceram, ela parte em uma busca para perder a virgindade.

Em entrevista ao RadioTimes, Tanya Reynolds disse: “É apenas a progressão natural desses programas: quando você tem elencos tão grandes e tantos personagens, acho que você precisa deixar alguns personagens mais antigos para abrir caminho para os mais novos, o que é absolutamente a coisa certa, do jeito que deveria acontecer”.

Sobre o que é ‘Sex Education’?

Para quem nunca assistiu a série da Netflix, ‘Sex Education’ estreou sua primeira temporada em 2019. O roteiro centra-se em Otis (Asa Butterfield), um adolescente social e sexualmente desajeitado com uma mãe que é terapeuta sexual (Gillian Anderson).

Depois de acidentalmente ajudar outra pessoa com suas próprias frustrações relacionadas ao sexo, Otis decide fazer parceria com uma colega de classe, Maeve (Emma Mackey), para administrar uma clínica secreta de terapia sexual para outros alunos.

A quarta temporada de ‘Sex Education’ está programada para começar a ser produzida dentro dos próximos três meses. O elenco esperado para retornar inclui Asa Butterfield, Anderson, Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie e Mimi Keene.

As temporadas de 1 a 3 de ‘Sex Education’ estão no catálogo da Netflix.