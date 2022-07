Em meio a rumores sobre término de relacionamento, Neymar rebate seguidora: ‘Tome conta da sua vida’

O jogador de futebol Neymar rebateu uma seguidora na última quinta-feira (14) que o alfinetou nas redes sociais.

No Twitter, a jovem questionou o estilo de vida do craque e disse que ele só pensa na vida de solteiro.

“Não tem jeito, mesmo. Neymar quer essa vida de solteiro, eu não falo mais nada, sabe?”, escreveu.

O jogador, por sua vez, não deixou barato e retrucou: “O que eu quero é que você tome conta da sua vida”, disse

Rumores de separação no ar

A troca de tweets acontece bem quando boatos são conta de que o relacionamento de Neymar e da influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi estaria estremecido.

Rumores apontaram que namoro de Neymar e Bruna Biancardi estaria estremecido Instagram (Reprodução)

Neymar foi visto em um restaurante em São Paulo acompanhado de alguns amigos e um detalhe chamou a atenção: o jogador estava sem a aliança de compromisso. Pronto: um prato cheio para o início das especulações dos fãs.

Além disso, o casal parou de postar fotos juntos desde a festa junina organizada por Neymar em sua mansão no Rio de Janeiro.

Recentemente, Bruna compartilhou um vídeo na beira de uma piscina e explicou o motivo por estar “sumida”. “Precisava de um tempinho para mim. Espero que entendam. Obrigada por todas as mensagens”, escreveu a influencer.

Neymar e Bruna não se pronunciaram oficialmente a respeito do assunto até o momento.

O início do relacionamento

No mês passado, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para contar detalhes de como foi o pedido de namoro do jogador Neymar.

Ela revelou que o craque teve a ajudinha de Bianca Coimbra, amiga do casal. “Não estávamos juntas fisicamente, mas quando eu fui pedida em namoro, a Bianca já sabia de tudo, tinha ajudado ele a escolher a aliança, ajudou com tudo. Ela não estava lá porque estava ‘gravidinha’ e não podia viajar, mas participou. Liguei para ela por facetime”, disse Bruna aos seguidores.

Bianca, por sua vez, relembrou como conheceu Bruna. As duas gravaram vídeos juntas para o Instagram. “Foi o Ney que me apresentou ela, conheci ela por causa do Ney, mas quando eu a conheci, ela não era namorada dele, e só foi ser namorada um tempo depois.”

Ele lembrou ainda como se aproximou da atual namorada de Neymar. “Mas acho fácil o povo falar que eu sou amiga das namoradas do Neymar, mas quando eu conheci a Bruna não tinha perspectiva nenhuma dela namorar ele, e eu fui simpática com ela, assim como eu sou com todo mundo que me é apresentado. E criamos uma afinidade e viramos amigas. Não precisei que ela virasse namorada do Neymar para ela virar minha amiga e eu gostar dela, algo que infelizmente acontece né, quando a pessoa muda de rótulo, as pessoas mudam a forma de tratar. Não é assim que acontece comigo”, completou Bianca.

