Designer do vestido de noiva de Lady Di critica look Dior de Meghan Markle

A última aparição pública de Meghan Markle junto ao marido, o príncipe Harry, e demais membros da realeza britânica foi durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. A celebração de 4 dias no Reino Unido comemorou os 70 anos de reinado da monarca.

Meghan e Harry estiveram nos eventos relacionados à data, no início do mês de junho no Reino Unido, embora ambos tivessem mantido uma posição discreta, a presença dos dois foi assunto dentro e fora do país, já que esta foi a primeira viagem dos dois juntos para encontrar a família de Harry desde que pediram demissão de seus cargos como membros seniores da realeza.

Eles estiveram na celebração em ação de graças em homenagem à Rainha, na Catedral de San Paul, em Londres. Meghan usava um casaco e saia Dior off-white e um chapéu Dior de abas longas combinando desenhado por Stephen Jones. Já o príncipe Harry, que usava um casaco matinal e suas medalhas militares.

Meghan e Harry, que agora moram em Montecito, Califórnia, chegaram ao Reino Unido na quarta-feira, 1, com seus dois filhos: Archie, 3 anos, e Lili, 1 ano.

Uma das pessoas mais recentes a falar sobre Meghan Markle foi David Emanuel, o estilista que criou o vestido de noiva da princesa Diana com sua então esposa Elizabeth Emanuel em 1981.

Veja também: As mensagens ocultas na foto de Meghan Markle grávida

Questionado recentemente sobre Meghan, ele respondeu: “Você quer dizer a mulher americana? Não posso pronunciar o nome agora”, informou ele ao Daily Mail.

Ele também sugeriu que Meghan estava “canalizando” Wallis Simpson, a americana divorciada cujo relacionamento com o rei Eduardo VIII o levou a abdicar do trono em 1936. A saga causou uma crise constitucional no processo.