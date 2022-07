Deolane Bezerra se manifesta novamente e esclarece apreensão de bens: ‘Nada de ilícito foi encontrado’

Após um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (14) ocorrer na casa da advogada Deolane Bezerra, em Alphaville (SP), a assessoria da influencer se manifestou. Segundo uma coluna do Metópoles, um boletim de ocorrência revela uma investigação sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, a partir de lavagem de dinheiro.

Um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022 foram apreendidos, além de sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, dois relógios da Rolex e dois da grife Bvulgari – que de acordo com a investigada, se trata de cópias – e um aparelho celular iPhone 13 Pro Max.

De acordo com a coluna, a lavagem teria relação principal na compra e venda de veículos de uma loja de nome Mille, na Zona Leste de São Paulo, em Tatuapé.

Deolane se manifesta nas redes

Na manhã desta sexta-feira (15), a influencer gravou um story e disse que seu celular estava ‘estourado’ de notificações. Já no período da tarde, registrou alguns vídeos em que explica a situação envolvendo a investigação de seus bens.

“Vou começar por aqui. Não devo satisfação a ninguém. É aquela velha frase que eu sempre falo: ‘O justo não se justifica’, mas creio eu, que meus seguidores que gostam de mim, de verdade, merecem uma explicação”, iniciou Deolane.

“A seguir, nos próximos stories, vou colocar o que gravei no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Não foi ontem, foi anteontem. Um funcionário daqui do condomínio filmou ou tirou fotos, e vendeu as informações. Inclusive, ele será acionado pela justiça também”, continuou a influenciadora.

Na sequência, a advogada mostrou os itens apreendidos ao lado de dois membros da OAB e esclareceu a situação.

“Galerinha, estou aqui com o pessoal do 27° DP. Estou passando por um mandado de busca e apreensão na minha residência. Esses são todos os itens apreendidos. Nada de ilícito foi encontrado. Estou com dois membros da OAB, Dr. Marcelo e Dr. Ricardo. Tá tudo certo, doutores?”, disse ela no story em seu Instagram.

“Esses stories, eu fiz para vocês verem que nada de ilícito foi encontrado na minha residência. Inclusive, eu quero agradecer os dois membros da OAB que acompanharam a diligência e prestaram todo o apoio”, continuou.

De acordo com Deolane, houve excesso de autoridade policial, mas afirmou estar tranquila quanto aos bens, que são lícitos e declarados.

“Porque no mandado de busca e apreensão expedido pela juíza, ela fala que sejam apreendidos objetos de origem ilícita, nada disso foi encontrado na minha casa, celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão. A meu ver, houve excesso da autoridade policial, mas estou bem tranquila porque é tudo declarado. Do mesmo jeito que foi, irá voltar”, explicou a advogada.

A influencer também registrou o momento em que seus carros são apreendidos e afirmou que os veículos estão pagos e declarados. “Agora, eles vão levar. Agora eles estão levando a Porsche. Tudo pago. É sobre isso, Brasil”, disse ela.

Nota da assessoria de Deolane

“A assessoria jurídica da advogada e influenciadora DEOLANE BEZERRA comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line. Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora. Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial. Cumpre salientar que repudiamos e tomaremos as providências cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância a limitação do segredo de justiça para o apuratório, é o que temos no momento para explicitar.”

