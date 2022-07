Criador de ‘The Boys’ explica importância de Ryan na quarta temporada

A terceira temporada de “The Boys” chegou ao fim com alguns ganchos que estão deixando os fãs ansiosos sobre os próximos acontecimentos na série. Um deles diz respeito ao destino de Ryan, filho do Capitão Pátria.

Recentemente, em entrevista ao portal Collider, o criador da série Eric Kripke explicou que o garoto, personagem de Cameron Crovetti, desempenha um papel importante na próxima temporada.

“Tanto Billy quanto o Capitão Pátria têm suas razões para brigar por Ryan, porque ele é muito importante. Se ele for para o lado do pai, temos praticamente dois Capitães Pátria no mundo, e isso é um pesadelo. Se Butcher conseguir que Ryan veja a luz, ele se torna a melhor arma possível contra o Capitão Pátria”, explicou.

O showrunner também explicou que o novo ano da série deve ter uma abordagem complementar à terceira temporada. Ele considera que os episódios recentes focaram na discussão sobre paternidade. “Sempre foi uma série sobre família. Faz sentido, portanto, que a 4ª temporada seja sobre filhos”, argumenta.

“The Boys” já está renovada para a quarta temporada pelo Amazon Prime Video, mas ainda não há previsão de estreia.

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

