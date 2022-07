Biógrafo de Lady Di ironiza Meghan Markle: “Uma prisioneira solitária”

Meghan Markle, desde que retornou aos Estados Unidos, mais especificamente para a Califórnia, tem dividido a imprensa estrangeira. É notória a reação da imprensa britânica que continua divulgando notícias negativas sobre a duquesa. Já do outro lado do Atlântico, a imprensa norte-americana se esforça em enviar uma mensagem positiva de Meghan.

Desde que saiu da Coroa, no início de 2020, ela e o príncipe Harry têm mantido uma postura discreta com relação à imprensa, aparecendo poucas vezes. Porém uma dessas vezes foi uma entrevista, que até hoje é considerada uma bomba, sobre o tempo deles como membros da realeza britânica.

Em março do ano passado, em entrevista à amiga e apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, Meghan Markle relatou diversos problemas que a fizeram tomar a decisão de se mudar para os Estados Unidos. O programa foi exibido em março de 2021, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido.

Meghan Markle, dentre outras declarações, afirmou que alguns membros teriam feito comentários racistas sobre seu filho.

Além disso, revelou também ter tido pensamentos suicidas enquanto estava no Reino Unido por conta da alta pressão e assédio sofridos. Ela relatou também não ter tido acesso a nenhum tipo de apoio psicológico e também ter sido proibida de buscar um terapeuta particular.

Na mesma entrevista, o príncipe Harry fez comparações entre sua esposa e sua mãe: “Minha maior preocupação era a história se repetir e eu já disse isso em várias ocasiões, muito publicamente. E o que eu estava vendo era a história se repetindo. Mas mais, talvez”, disse Harry a Oprah Winfrey.

“Ou definitivamente muito mais perigoso, porque então você adiciona raça e mídia social. E quando estou falando sobre a história se repetir, estou falando sobre minha mãe”, finalizou Harry.

No entanto, o jornalista Andrew Morton, que mudou o curso da história real quando sua biografia de 1992, ‘Diana: Her True Story’, expôs pela primeira vez o caso do príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles, opinou sobre o assunto. Para contextualizar: o livro foi baseado no relato em primeira mão da princesa Diana relatou sua experiência com bulimia no contexto da infidelidade de seu marido.

No entanto, quando a biografia de 2018 de Morton, ‘Meghan: A Hollywood Princess’, foi relançada com novos capítulos em 2021, continha apoio e alguns questionamentos significativos sobre o que duquesa disse à Oprah.

Meghan disse à CBS: “Quero dizer, houve um dia em que um dos membros da família, ela veio e disse: ‘por que você não fica quieto por um tempo, porque você está em todos os lugares agora’”.

“E eu disse: ‘Saí de casa duas vezes em quatro meses. Estou em todos os lugares, mas não estou em lugar nenhum’. E desse ponto de vista, continuei a dizer às pessoas: ‘Sei que há uma obsessão com a aparência das coisas, mas alguém já falou sobre como eu me sinto? Porque agora, eu não poderia me sentir mais solitária”, disse Meghan à Oprah.

“Ela também alegou que, durante um período de quatro meses, ela havia saído de casa apenas duas vezes, novamente indicando que ela era uma prisioneira solitária escondida pelos homens de cinza”, escreveu Morton.