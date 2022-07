BBB 23: Globo desmente boato de que Tadeu Schmidt estaria fora do reality show

Globo confirma que Tadeu Schmidt continua no comando do BBB (Reprodução/Globo)

As movimentações na Globo levantaram, nesta quinta-feira (14), os rumores de que Tadeu Schmidt estaria fora da 23ª temporada do “Big Brother Brasil”. No entanto, a emissora carioca negou que o jornalista estaria deixando o reality show.

Em um comunicado revelado pelo BuzzFeed, a emissora negou categoricamente toda a história e avisou que a história é mentira: “Fake News, invenção feia. Tadeu confirmadíssimo”, disse o informe.

Para quem não sabe, os rumores da suposta saída de Tadeu Schmidt do “BBB 23″ foram divulgados no programa “A Tarde É Sua”, da Rede TV. Além do “BBB”, o programa avisou que ele seria uma das novas baixas no elenco fixo da Globo.

Vale destacar que no final do “BBB 22″, Tadeu avisou que as inscrições para a próxima edição do reality show da Globo já tinham começado.

Na época, o famoso informou que quem desejasse morar na casa mais vigiada do Brasil já poderia enviar todos os dados necessários ao site do programa: “Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do ‘BBB 23′ estão abertas a partir de agora”, disse Tadeu, ao vivo.

O jornalista ressaltou que a primeira leva é limitada e pediu agilidade aos interessados. “Corram”, aconselhou. Segundo informações divulgadas pelo reality, as entrevistas serão virtuais e o primeiro contato será por e-mail.

Como nas últimas edições, o “BBB 23″ deve contar com um elenco formado por celebridades e anônimos, que vão conviver no mesmo espaço e disputar o prêmio milionário.

Além de Tadeu, Boninho usa suas redes sociais para adiantar algumas novidades da próxima edição do “BBB”, que está previsto para o início do próximo ano. Segundo o big boss, o programa os fãs vão acompanhar o lançamento do C.A.B: “Todo mundo quer saber o que anda acontecendo no BBB 23, então eu criei esse serviço C.A.B. com notícias fresquinhas para você”, comentou o famoso.

