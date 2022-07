Ator de ‘Homem-Aranha’ é escalado para o elenco de ‘Pânico 6’

Com a despedida de Neve Campbell da franquia do terror slasher de ‘Pânico 6′, mais atores têm sido agregados à equipe para vivenciar o universo do Ghostface. De acordo com o portal Bloody Disgusting, Tony Revolori irá integrar à produção que chegará nos cinemas no próximo ano.

Tony Revolori interpretou o cômico personagem, Flash Thompson, na franquia da Marvel de ‘Homem-Aranha’, tendo Tom Holland como protagonista da trama. O portal também confirmou a escalação de Samara Weaving, conhecida por seu trabalho em ‘Casamento Sangrento’ e ‘Nove Desconhecidos’.

Weaving quase participou se ‘Pânico 5′, contudo não conseguiu conciliar com sua agenda na época. A atriz trabalhou ao lado dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet em ‘Casamento Sangrento’, no ano de 2019.

Veja mais: Neve Campbell pode ter voltado atrás, havendo possível retorno marcado para ‘Pânico 6′

Elenco da franquia

Até agora foi confirmada a presença de diversos atores para a sequência da trama. Dentre eles estão: Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Henry Czerny, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.

Presente na franquia desde o surgimento na década de 90, Courteney Cox seguirá com o papel da jornalista Gale Weathers no filme. Além da atriz, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding também seguirão em seus papéis.

Com a data de estreia prevista para o dia 31 março de 2023, a direção será a mesma de ‘Pânico 5′, com o roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick. Em uma tentativa de abandonar os traumas, a sequência abordará o recomeço dos sobreviventes do último ataque do Ghostface. Contudo, uma vez que você fez parte de Woodsboro, a cidade continuará a fazer parte de você.

Em uma divulgação da produção, Courtney Cox surgiu no set de filmagem como a jornalista mais icônica que os fãs da franquia amam. Confira o look da atriz, ao encarnar a personagem. Clique no link abaixo:

Veja mais: Veja qual é o visual de Courteney Cox em Pânico 6

Assista ao trailer de ‘Pânico 5′: