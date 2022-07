Ana Maria Braga se enrola em frase final do ‘Mais Você’ e web reage: ‘Não entendi nada’

Como de costume, a apresentadora Ana Maria Braga encerou o “Mais Você” desta sexta-feira (15) com uma frase motivadora. O problema foi que a loira se enrolou e deixou telespectadores - e alguns internautas - sem entender muito bem o significado da mensagem.

“Diz que a melhor maneira de começar alguma coisa é parar... primeiro passo é parar de falar e pensar no seu passado”, disse Ana Maria, meio “aos trancos”. Ao final, ela ainda fez uma pausa, seguida de olhar de reflexão, antes de dizer que o pensamento era de Walt Disney, icônico cineasta, diretor, roteirista e animador.

Percebendo que a entonação das palavras não havia saído bem como o planejado, Ana Maria, sempre bem-humorada, caiu na gargalhada e encerrou o matinal.

Nas redes sociais, usuários, claro, não deixaram o detalhe. Confira menções:

Gostei da frase final @ANAMARIABRAGA não entendi nada kkkkkk mas o que vale é seguir em frente — Gabi Menezes (@divadagabi) July 15, 2022

@ANAMARIABRAGA Não entendi a filosofia, mas a santa de nossa senhora já valeu 🙏 — Sérgio Nepomuceno (@nepomuceno_sr) July 15, 2022

Visita ilustre da semana

O “Mais Você” foi marcado esta semana pela ilustre visita da apresentadora Xuxa Meneghel para o café da manhã.

Xuxa foi a convidada especial de Ana Maria Braga nesta segunda-feira (Reprodução/Globo)

A conversa das loiras, que são amigas, girou em torno de diversos assuntos, como a carreira de sucesso de Xuxa na televisão, sua relação com a filha, novos projetos - inclusive literários - e veganismo.

Xuxa usou boa parte da entrevista para falar sobre Sasha, a quem rasgou elogios. Segundo ela, a relação das duas é “fora do comum”.

“Ela é muito parecida com o pai, eu queria que ela fosse como é. Amo minha filha do jeito que ela é. Fico sorrindo à toa. A gente se completa, se soma. A gente combina em tudo. Eu tenho uma relação com a Sasha fora do comum. Mimei para caramba, diziam que eu ia estragar ela, mas ela é um doce. Se é que ela tem defeito, não vejo. Amo ela por completo”, disse.

