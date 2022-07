VÍDEO: Trailer completo de ‘Os anéis do poder’: Quem é o novo vilão e por que Galadriel aparece?

Contagem regressiva para os fãs do universo de ‘Os Senhor dos Anéis’, que chegou pela primeira vez ao cinema através da trilogia da New Line Cinema, ‘Os Senhor dos Anéis’, lançada nos anos 2000.

A Amazon Prime Video liberou hoje, 14, o primeiro trailer completo da série spin-off dos filmes originais: ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’. A nova série estreia dia 2 de setembro no streaming. Veja o trailer completo abaixo.

Situado na Segunda Era da Terra-média, o roteiro da nova série serve como uma pré-sequência da amada trilogia de filmes de Peter Jackson, baseada na obra do autor J.R.R. Tolkien.

O trailer revela que a próxima série voltará no tempo para as origens da Terra-média, quando não havia sol no céu e a terra era coberta pela luz das Árvores de Valinor e também destaca algumas das principais raças que povoam o universo de O Senhor dos Anéis.

Temos Elfos protegendo as florestas, Anões vivendo em suas minas abaixo do solo e Homens expandindo seus campos de grãos sobre a terra. No entanto, enquanto as terras parecem estar em paz, há quem ainda se lembre do rastro de morte e destruição deixado por Morgoth, o primeiro Lorde das Trevas, que uma vez tentou governar o mundo. Finalmente, o trailer confirma que The Rings of Power seguirá heróis de todas as raças.

Por que Galadriel está em ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’?

A nova produção pretende explorar o passado dos personagens favoritos dos fãs. É por isso que as versões jovens de Elrond (Robert Aramayo) e Galadriel (Morfydd Clark) fazem parte do elenco principal de ‘Os Anéis do Poder’.

A série também explorará a ascensão de Sauron ao poder, a criação dos anéis de poder titulares e a jornada de Isildur (Maxim Baldry) para se tornar um grande líder humano na batalha contra as forças do mal.

Quem é o próximo vilão de ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’?

“O inimigo ainda está lá fora. A questão é: onde?” Galadriel diz para Elrond no trailer. Quando o governante de Valfenda lhe assegura que a ameaça se foi, então ela deve parar de lutar, Galadriel recua.

“Você não viu o que eu vi”, ela avisa. Até o ponto dela, Elrond – que Deus o abençoe – provavelmente não está ciente da visão horrível de corpos flutuando no céu em tons de vermelho, iluminados pelas chamas de uma torre de fogo.

Enquanto que na trilogia original de filmes vemos que o grande vilão é Sauron, há rumores entre o fandom de ‘O Senhor dos Anéis’ de que um dos pôsteres da série mostram não Sauron, mas Morgoth.

É possível que ‘Os anéis de poder’ apresente a primeira aparição em live-action do ex-mestre de Sauron, Morgoth, e sabemos que algumas cenas do show serão definidas durante um período em que Morgoth ainda está ativo. Muito parecido com a figura neste pôster, Morgoth também usa armadura negra nos livros de Tolkien.