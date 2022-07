Vestido de Kate Middleton está à venda por R$ 30 mil

A viagem de Kate Middleton e do príncipe William continua dando o que falar, mas não necessariamente sobre as polêmicas relacionadas ao passado colonialista do Reino Unido. na verdade, a repercussão agora é sobre o vestido que Kate usou em um dos compromissos oficiais.

O deslumbrante vestido de baile assinado pela designer Jenny Packham usado pela duquesa de Cambridge na Jamaica finalmente está disponível à venda pelo preço de $ 6 mil dólares. E compra pode ser feita on-line e ainda não estava disponível porque a designer só abriu sua coleção de temporada recentemente, confirmando que Kate comprou o vestido antes mesmo de ser lançado oficialmente.

O vestido verde esmeralda com decote de ombro a ombro, com um corpete justo e enfeitado com lantejoulas e saia rodada. A duquesa o usou em um jantar formal oferecido por Patrick Allen, governador-geral da Jamaica.

O vestido está disponível no site da Farfetch.

Uma viagem repleta de controvérsias

O duque e a duquesa de Cambridge viajaram para Bahamas, Belize e Jamaica, países que tiveram colonização inglesa e cuja herança escravista e exploradora do antigo império britânico continua a ser questionada até os dias de hoje.

A viagem, segundo o relatório divulgado pelo Palácio de Buckingham, custou $ 273 mil dólares aos cofres britânicos apenas em voos fretados. Além do custo da viagem, muitos comentaristas na mídia britânica acharam problemático por causa da conexão histórica da Família Real com a escravidão, o colonialismo e o racismo. Desde então, os Cambridges expressaram seu arrependimento por essa história dolorosa.

O fato é que os Cambridges foram recebidos com protesto após protesto nas três nações que visitaram (Belize, Jamaica e Bahamas), e todos os três países expressaram desde então o desejo de deixar a Commonwealth, por causa de seus laços históricos com a escravidão e o racismo.

“Sei que esta turnê trouxe questões de foco ainda mais nítidos sobre o passado e o futuro. Em Belize, Jamaica e Bahamas, esse futuro é para as pessoas decidirem”, disse o príncipe William em comunicado após a viagem.