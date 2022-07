Veja é o visual de Courteney Cox em Pânico 6

Depois do relançamento da franquia Pânico nos cinemas, com a estreia de ‘Pânico 5′ em 13 de janeiro deste ano, a produção de ‘Pânico 6′ está a todo vapor. Pelo menos isso é o que mostra uma foto das gravações que dá um primeiro vislumbre do visual de Courteney Cox como a jornalista que amamos Gale Weathers. Veja abaixo.

A personagem de Courteney foi introduzida na franquia desde o primeiro filme, lançado em 1996, e sempre fez aparições nos filmes como a repórter Gale Weathers, que tornou um dos personagens mais proeminentes da série, tendo aparecido em todos os cinco episódios lançados até agora.

Gale Weathers começa na franquia como uma repórter em busca de fama, na incansável busca pelo furo de reportagem que a levará ao estrelato. Embora ela seja vista inicialmente como uma antagonista no filme, mais tarde ela se une ao protagonista Sidney Prescott (Neve Campbell) e Dewey Riley (David Arquette) para investigar e acabar com os assassinatos de Ghostface.

Ela também aparece em Pânico 2, Pânico 3, Pânico 4 e na última parte, Pânico (2022), ao longo do qual ela lutou para equilibrar suas aspirações de carreira com seu relacionamento romântico com Dewey, um policial local de Woodsboro.

Dependendo do nível de seu envolvimento, a personagem de Cox pode estar lidando com muita coisa em ‘Pânico 6′. Embora seu casamento com o policial Dewey tenha terminado em divórcio no início de Pânico (2022), ela ainda tinha muito amor pelo ex-xerife de Woodsboro, que infelizmente não conseguiu sair vivo do último filme da franquia (uma morte terrível, inclusive. Que abalou os fãs!).

Gale também demonstrou suas habilidades de ação enquanto ela e Sidney lutavam e matavam os assassinos Ghostface, e com Campbell não retornando para ‘Pânico 6′, ela poderia ser considerada a personagem principal remanescente da franquia.

Sobre o que é a franquia Pânico?

Lançada em 1996 com o lançamento do primeiro filme ‘Pânico’, a franquia de terror seguiu a cidade de Woodsboro e as ondas de assassinatos que continuam retornando a ela, sempre perpetradas pelo mais recente assassino do Ghostface.

‘Pânico 6′ ainda não tem data para estreia nos cinemas, mas sabemos que o filme trará a nova dinâmica apresentada em ‘Pânico 5′, com um novo grupo de remanescentes do assassino mascarado.