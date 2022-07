Sessão da Tarde: ‘Mamãe Saiu de Férias’ gerou remakes em quatro países diferentes

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (14) o filme “Mamãe Saiu de Férias″, lançado em 2017. O longa é estrelado por Diego Peretti (”Tempo de Valentes”) e Carla Peterson (”Lalola”).

O filme é uma comédia infantil argentina, que conta a história de uma família formada por Victor Garbo (Diego Peretti), Vera (Carla Peterson) e seus quatro filhos: Bruno (Martín Lacour), Lara (Agustina Cabo), Tato (Julián Baz) e Lolo (Lorenzo Winograd).

Victor e Vera são casados há 20 anos. Ele vive completamente absorvido pelo trabalho e distante das tarefas diárias da casa. Ela se dedica integralmente a cuidar da família, se sentindo exausta. Por isso, acaba decidindo tirar umas merecidas férias de 10 dias.

Forçado a tirar um período para se dedicar à casa e aos filhos, Victor se vê a cargo de seus quatro problemáticos filhos - e é quando o caos reina. Contudo, pouco a pouco, eles descobrem que existe ali uma oportunidade para se conectarem e apreciarem a bela e caótica família que formam.

Segundo o IMDb, “Mamãe Saiu de Férias″ foi responsável por gerar outras quatro versões, em diferentes países. Os remakes são bem parecidos com a história original argentina, sendo adaptada para a realidade de cada país.

O primeiro remake foi o italiano “10 giorni senza mamma”, que recebeu o título “E agora? A mamãe saiu de férias!” no Brasil, lançado em 2019. No YouTube, é possível assistir a essa versão dublada gratuitamente, através deste link.

No mesmo ano saiu também a versão espanhola “Padre no hay más que uno” e a versão mexicana “Mamá se fue de viaje”.

No ano seguinte, foi a vez do remake francês, 10 jours sans maman, que ganhou o título brasileiro de “SOS: Mamãe em Férias”.

No Brasil, além da exibição na TV Globo, o filme original também está disponível para assistir via streaming, através do Disney Plus.

