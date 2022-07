Série ‘Resident Evil’ estreia na Netflix com críticas negativas

Desde que foi anunciada, a série “Resident Evil” foi recebida com certo receio por parte dos fãs. O anúncio de que seria mais fiel aos games acalmou os ânimos e criou um certo borburinho - mas agora que já está disponível, os críticos parecem não ter aprovado.

Os principais sites que agregam críticas apontam para uma recepção morna da série. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a nota está abaixo de 60% entre críticos, enquanto o público reduz para 30% de aprovação.

“‘Resident Evil: A Série’ estreia na Netflix distante do jogo de origem”, aponta a manchete do caderno cultural do jornal O Estado de S. Paulo. O portal Canaltech ainda vai mais longe:

“Com a ideia de iniciar um novo universo para uma das franquias de games de terror mais conhecidas, o serviço de streaming acaba entregando uma produção dispersa, que tem quase nenhuma das características que tornaram a franquia um sucesso, ao mesmo tempo em que não inova em quase nada”, diz a crítica, que já começa a enumerar os problemas no título: tão distante que nem precisa do nome do jogo.

As portas da Nova Raccoon City estão abertas. Vão dar uma passadinha? 👀



Resident Evil: A Série já está disponível. pic.twitter.com/780zswYQfh — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 14, 2022

Mas não são apenas os portais brasileiros que estão torcendo o nariz: os portais internacionais também estão ressaltando os pontos negativos da nova versão. “A série é tão sem vida quanto um zumbi faminto por carne”, escreveu o crítico da revista Variety.

“‘Resident Evil’ tem fãs acalorados, mas tudo na série soa genérico, desde a angústia adolescente até um estranho agente e as ameaças horríveis - aparentemente remendos de outras produções de terror”, pontua a CNN estadunidense.

Na contramão da maioria, porém, o portal capixaba A Gazeta elogiou bastante a série, chamando-a de “surpreendentemente boa”. “Com arcos dramáticos que surpreendem positivamente (o de 2022 é ótimo) e diversas possibilidades, a série da Netflix talvez seja a melhor e mais fiel adaptação de ‘Resident Evil’ para as telas, mas dificilmente terá apelo com quem não jogou os jogos”, diz o texto.

Assista ao trailer:

Lançamentos da Netflix em julho

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão traz a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, em “apenas” dois episódios - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódios - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

