Ryan Gosling deixa escapar detalhes do filme ‘Barbie’ e entrega pistas sobre roteiro: ‘Ken não tem dinheiro’

Ryan Gosling como Ken, en Barbie Ryan Gosling deixa escapar detalhes do filme ‘Barbie’ e entrega pistas sobre o roteiro: ‘Ken não tem dinheiro’ (Reprodução/Redes Sociais)

Embora o roteiro do live-action de ‘Barbie’ continue em sigilo, houve um detalhe escapado que reforçou a frase “não está fácil para ninguém”, em especial para o personagem Ken. O boneco, interpretado por Ryan Gosling, parece não estar vivendo a melhor fase de sua vida, de acordo com o ator.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Gosling revelou que seu personagem está vivendo uma vida um tanto complicada na trama, até mais que seu personagem em ‘The Gray Man’ na Netflix. “Essa vida de Ken é ainda mais difícil do que a vida de ‘Gray Man’, eu acho”, brincou o ator. “Ken não tem dinheiro, não tem emprego, não tem carro, não tem casa. Ele está passando por algumas coisas.”

Possibilidade de narrativa

Com o roteiro de Greta Gerwig e Noah Baumbach, ainda não se sabe muito sobre o universo da nova produção de ‘Barbie’ para os cinemas, embora haja algumas especulações em relação à narrativa. As declarações de Gosling podem ter reforçado a ideia de uma comédia em que seu personagem, Ken, e Barbie, interpretada por Margot Robbie, saem da fantasia e acabam perdidos no mundo real.

“Não é o que você pensa que é, a menos que seja”, afirmou Gosling, de um modo genérico. “E então você sabe o que é, mas eu não acho que é isso que você pensa que é. Espere, do que estamos falando?” Gosling não tem permissão para divulgar qualquer informação sobre ‘Barbie’”, disse. Ele ainda brincou sobre poder ser “encaixotado” pela Mattel (empresa responsável pela figura da famosa boneca), caso deixe escapar algum detalhe sobre a produção.

Até agora, alguns nomes do elenco de ‘Barbie’ já foram divulgados e, dentre eles, estão: America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cere, entre outros. Há previsão de estreia nos cinemas em 21 de julho de 2023.