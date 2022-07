Pantanal: Veja qual será o castigo aplicado pelo Velho do Rio em um de seus netos

Pantanal: Velho do Rio (Osmar Prado) não gosta de brincadeira de Jove (Jesuíta Barbosa) e vai até a tapera de Juma (Alanis Guillen) (Reprodução/Globo)

Jove, personagem interpretado por Jesuíta Barbosa no remake da novela “Pantanal”, foi um dos primeiros membros da família Leôncio que viu o Velho do Rio, vivido por Osmar Prado, de perto e “comprovou” que o protetor do bioma não é uma lenda.

Agora, depois de muitos embates com José Leôncio, personagem vivido pelo ator Marcos Palmeira, o jovem decidiu fotografar o Velho do Rio para mostrar ao pai. Mas, a “brincadeira” vai deixar o avô muito nervoso e ele levará um castigo do homem que vira sucuri.

Pantanal: Jove (Jesuíta Barbosa) leva bronca do Velho do Rio (Osmar Prado) (Reprodução/Globo)

Aborrecido com o protagonista da novela da Globo, a entidade decide conversar com Jove e, em um momento de distração, ele consegue roubar o filme da câmera do neto, aplicando uma punição.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Mistério sobre a guarda de Chiquinho é revelado; confira

“Uma vez eu falei pra você não fazer isso. Você nunca mais vai me ver. Nunca mais!”, dirá a entidade, que em seguida deixará a tapera de Juma, personagem de Alanis Guillen.

Vale destacar que antes de tirar a foto,a filha de Maria Marruá (Juliana Paes), inclusive, busca impedir que o noivo coloque sua ideia em prática.

Audiência

Chegando em sua reta final, o remake da novela “Pantanal” segue fazendo sucesso e registrando bons índices de audiência para a Globo.

O último destaque da trama aconteceu no capítulo de terça-feira (12), quando Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) tomaram um banho de rio, onde os dois nadaram completamente pelados.

Zefa (Paula Barbosa) e Tadeu (José Loreto) formam um novo casal em Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

No dia, a novela da Globo marcou 31.5 pontos de audiência na Grande São Paulo com 32.8 de pico na Região Metropolitana do Estado e mostrou à direção do canal que ainda tem fôlego para cativar os noveleiros de plantão.

Desenvolvido por Bruno Luperi, o remake é baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa. “Pantanal” deve seguir no ar até outubro, quando estreia “Travessia”, escrita pela autora Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Entenda por que Malvino Salvador e Guilherme Leicam se beijaram de língua