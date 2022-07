Pantanal: Próxima fuga de Juma pode colocar sua filha em perigo; entenda

Juma, personagem de Alanis Guillen no remake da novela “Pantanal”, pode não ter medo de nenhum bicho que surge na trama de Bruno Luperi. No entanto, a protagonista não reage muito bem com os seus sentimentos e, depois de fugir antes do casamento, ela vai dar mais um susto em Jove, papel de Jesuíta Barbosa.

Em cenas que ainda estão por vir, a menina-onça não vai ficar nada bem com as mudanças corporais da gravidez e acabará fugindo da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) antes do nascimento da primeira herdeira.

Na novela da Globo, Juma sentirá as contrações do parto e, sem que ninguém perceba, ela fugirá para dar à luz na tapera, onde morou com Maria Marruá (Juliana Paes). Depois de um tempo, todos percebem a ausência dela e ficam desesperados.

No remake da novela Pantanal, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) se casam ao lado de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) (João Miguel Júnior/Globo)

O clima fica ainda mais tenso quando Juma chega ao local, já que Solano (Rafa Sieg), um jagunço contratado por Tenório (Murilo Benício) para acabar com a família Leôncio, está esperando a protagonista de “Pantanal”.

Eles se encontram durante a noite e ele ameaça matá-la, mas vai esperar que o filho de Juma nasça. Esperta, ela fará de tudo para se proteger e evitar que o vilão mate o bebê. Neste momento, Juma se transforma em onça e mata o homem.

Atriz Alanis Guillen aparece grávida em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

De volta a fazenda, Juma e Jove curtem o nascimento da primeira filha, que levará o nome de Maria Marruá Leôncio, uma homenagem para a mãe da menina-onça, quando José Leôncio vai ao quarto ver a criança.

Na cena, o milionário entra no cômodo e pega a neta no colo e acaba perguntando se ela “já morde”. Mas, a mãe acaba desviando de qualquer constrangimento pela pergunta inesperada e responde que a filha ainda não, mas “se precisar ela aprender”.

Ator Rafa Sieg entra no remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Por fim, ainda com a neta nos braços, Zé Leôncio afirma que se fosse um menino ele já levaria a criança recém-nascida para o pasto.

Desenvolvido por Bruno Luperi, o remake é baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa. “Pantanal” deve seguir no ar até outubro, quando estreia “Travessia”, escrita pela autora Glória Perez.

