Jojo Todynho e Lucas mostram que cuidam da beleza e exibem o resultado na web

Depois de aparecer em estúdio de tatuagem e falar em escrever o nome de Jojo Todynho na testa, o militar Lucas Souza, casado com a famosa, passou por um novo procedimento estético e, agora, faz parte do grupo dos harmonizados.

Nesta quarta-feira (13), o oficial do exército usou as redes sociais para compartilhar o resultado do procedimento de harmonização facial, que foi realizado em uma clínica de São Paulo. Nas imagens, Lucas Souza aparece com os traços de seu rosto mais fino e a mandíbula mais marcada em relação ao que era.

Já Jojo Todynho também usou as redes sociais para mostrar seu novo visual aos fãs.Em seu perfil oficial, a cantora e apresentadora apareceu apenas com uma toalha amarrada e toda maquiada.

Na imagem, Jojo surgiu com olhos discretos e a boca com um degradê. Já na legenda, a apresentadora do “Jojo Nove e Meia” (Mutishow) escreveu apenas “make”, mas foi o suficiente para os seguidores comentarem e elogiarem a beleza dela.

Nos comentários, Jojo Todynho foi chamada de “perfeita” e “linda. Um de seus fãs escreveu que a cantora estava “deslumbrante”. Outra soltou que”não existe mulher mais linda, carismática e humilde”.

Vale destacar que desde que voltou ao Brasil, a contratada do “Mais Você”, também, voltou a falar com seus seguidores sobre o remake de “Pantanal”. Em uma postagem anterior, ela se divertiu ao comentar qual personagem da trama de Benedito Ruy Barbosa mais lhe define.

Para a famosa, ela é está cada vez mais parecida com a protagonista da novela: “Eu falo para vocês que eu tô ficando velha com essa novela. Zefa fugindo de tomar um ‘catranco’, Maria doida para liberar esse mexilhão fumegante dela, Zé Lucas cobiçando o que não pode e eu continuo com a minha alma de Juma. Ai, ‘ara’, tudo a gente quer ir para casa, tudo a gente quer ficar na nossa casinha porque é a melhor coisa”, brincou a cantora.

