Irmão de Rodrigo Mussi rebate acusações sobre busca pela fama: ‘Para de ser alienado’

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, negou que tenha tentado alcançar a fama com a divulgação das informações sobre o estado de saúde do ex-BBB após seu grave acidente de carro em São Paulo.

“Por que as atualizações de saúde não foram direto para o Instagram do Rodrigo e era você quem dava? Ganhar fama?”, perguntou um de seus seguidores nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (14).

Revoltado, Diogo respondeu: “Mais um doente. Eu não tinha acesso ao Instagram dele desde sua saída do BBB. Sabe quantos jornalistas tentaram ter acesso ao seu prontuário? Concentrei as informações médicas em mim para preservar sua imagem. Com isso, você não viu fake news, não teve sensacionalismo, não vazou uma imagem dele sequer. Para de ser alienado. Faço o que com a fama? Não ligo pra isso, não. Vai se tratar”.

O irmão de Rodrigo Mussi ainda explicou que não ganha dinheiro com internet e disse estar recebendo ameaças desde que começou a falar sobre briga com o irmão. “Vou trabalhar, porque o que me dá dinheiro não é a internet, ao contrário do que pensam os haters. E sobre os haters, vou começar a expor vocês, as mensagens que eu recebo, os desejos de morte”, disse.

Briga com Rodrigo Mussi

Diogo garantiu, mais cedo, que não há chances de reconciliação com o irmão, com quem teve um desentendimento sério.

“Tem chance de se reconciliar com o Rodrigo?”, questionou um seguidor. “Não! Feliz por ele estar vivo e bem, mas não quero mais contato. A não ser que haja uma mudança radical”, respondeu.

No começo do mês, Rodrigo Mussi falou sobre os atritos na relação com Diogo após o irmão revelar que “está bloqueado” e não segue mais o famoso nas redes sociais.

Depois da exposição sobre o problema entre irmãos, Rodrigo Mussi demonstrou não ter gostado das colocações e disse, em postagem no Twitter, que não vai entrar em mais conflitos.

“Galera, passando aqui para dizer que não vou responder para uma pessoa que eu amo pelas redes sociais, que não é nem espaço para isto. Entendo que assunto de família se resolve em família. Meu coração sabe que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, declarou o ex-BBB.

