[HORROR] Atriz de ‘A Orfã: Primeira Morte’ sobre o novo filme: “as pessoas ficarão chocadas”

‘A Orfã: Primeira Morte’ é a continuação do thriller de sucesso ‘A Orfã’, que foi lançado em 2009. O novo filme é uma pré-sequência, ou seja, acontece antes dos eventos do filme original e traz novamente a atriz Isabelle Fuhrman no papel principal. Veja abaixo o trailer lançado nesta quarta-feira, 13.

O filme começou a ser produzido em 2020, mas a pandemia da Covid-19 atrasou o cronograma e o longa finalmente chegará aos cinemas em 15 de setembro. ‘A Orfã: Primeira Morte’ dirigido por William Brent Bell (‘The Boy’) a partir de um roteiro de David Coggeshall. Segundo o IndieWire filme chega também ao streaming na Paramount Plus em 19 de agosto, mas não há confirmação se também estará no catálogo da Paramount no Brasil.

Em uma entrevista ao Collider no ano passado, a atriz Isabelle Fuhrman, disse que “as pessoas ficarão chocadas” com a pré-sequência de terror, na qual ela afirma fazer história no cinema como a primeira atriz adulta a reprisar um papel principal que ela interpretou pela primeira vez como uma criança.

“Não faz o menor sentido. Eu fiquei tipo, ‘Como eu revisito essa parte e depois também interpreto uma criança de forma convincente?’ Porque essa foi a parte fácil da última vez - a parte difícil foi tentar ser um adulto! Agora a parte difícil é que eu tenho que ser criança”, disse a atriz ao IndieWire.

“Reprisar um papel que você literalmente fez quando criança como adulto nunca foi feito antes. É meio impossível. E nós fizemos isso. Não usamos efeitos especiais, não usamos nenhum truque maluco de maquiagem. E acho que é isso que faz o filme funcionar, é porque você realmente não consegue descobrir como eu pareço uma criança de nove anos, mas eu sim. E é realmente assustador”, finalizou a atriz.

Fuhrman interpretou pela primeira vez a diabólica “Esther” em ‘A Orfã’, de Jaume Collet-Serra, que foi um sucesso surpresa para a Warner Bros. em 2009. O filme arrecadou quase $ 80 milhões de dólares em todo o mundo e levou Fuhrman a ser escalado para a franquia Jogos Vorazes.

Sinopse oficial de ‘A Orfã: Primeira Morte’

“Após uma fuga de uma instalação psiquiátrica estoniana, Leena vem para a América se passando pela filha desaparecida de uma família rica de Connecticut. Mas a nova vida de Leena como ‘Esther’ vem com uma ruga inesperada e a coloca contra uma mãe que protegerá sua família a qualquer custo”.