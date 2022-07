Gil do Vigor fala sobre viagem à Flórida e cita crush no ‘Mais Você’: ‘Ele livre lá e eu livre cá’

Gil do Vigor comemorou aniversário nesta quinta-feira no programa de Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

Gil do Vigor comemorou seu aniversário de 31 anos nesta quinta-feira (14) no “Mais Você”. Ana Maria Braga contou que o ex-BBB chegou aos estúdios nesta manhã direto do aeroporto após passar alguns dias passeando na Flórida, nos Estados Unidos.

Comandante do quadro “Tá lascado” no matinal da Globo, Gil viajou com a mãe, Jacira, justamente para celebrar mais um ano de vida. Ele deu detalhes sobre o que rolou no cruzeiro, que classificou como uma experiência “incrível, magnífica e apaixonante”.

Gil falou sobre a paz que o mar lhe trouxe e dos momentos de diversão que passou dentro do navio. “Botei o povo pra dançar, fiz cachorrada”, disse.

Ana Maria quis saber sobre uma foto postada por ele nas redes sociais de uma calça rasgada. Gil, então, disse que certo dia subiu em um palco para dançar e a roupa não aguentou. Como se não bastasse, ele ainda foi expulso do espaço “educadamente”.

“O povo estava lá dançando, comecei a dançar. Tinha um palco e fui expulso com delicadeza ‘você não pode ficar aqui’. Mas eu dançava, dançava, fazendo os passos e a calça rasgou! Falei pra mainha que o terno era de milhões, um terno bem brilhoso, azul, amarrei e fui pro quarto caladinho. Coloquei outra calça e voltei para terminar de dançar.”

Gil do Vigor e seu crush

Gil revelou ainda que pensou que um canadense estava interessado nele no navio. Na verdade, ele foi apenas reconhecido por já ter participado do Big Brother Brasil.

Aproveitando o gancho, o economista voltou a afirmar que está solteiro, apesar de ter postado uma foto no Dia dos Namorados ao lado do americano Ryan Konesky.

Gil do Vigor postou foto ao lado de crush no Dia dos Namorados Instagram (Reprodução)

“Já é a segunda viagem que não consigo vigorar. Não estou namorando, não. Estamos conversando. Quando tiver nos Estados Unidos, a gente continua conversando. Agora, ele livre lá e eu livre cá. Quando a gente tiver juntinho, convivendo mais, vê se evolui para um namoro ou se só é uma amizade com admiração”, afirmou.

