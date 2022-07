Fora de Pantanal, Zuleica é casada com ator que fez Quanto Mais Vida, Melhor

Diferente de sua personagem no remake da novela “Pantanal”, Aline Borges, intérprete de Zuleica, não é amante de nenhum grileiro. Fora da TV, a famosa é casada desde 2009 com outro ator que fez parte do elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor”, última novela das 19 horas.

Na vida real, a atriz é casada com Alex Nader e tem uma vida bem diferente de seus personagens, já que ele também não foi flor que se cheire na trama da Globo, onde viveu o bandido Conrado. Nas redes sociais é possível ver diversas fotos dos dois juntos e, é claro, muito felizes.

Amigos antes do namoro e do casamento, eles se conheceram dentro do teatro, mas o relacionamento sério veio anos depois a partir de um reencontro durante um churrasco, onde Alex celebrava mais um ano de vida. Ao todo, foram dois anos de espera.

Depois disso, eles foram morar na mesma casa e, em 2011, nasceu Nina, a primeira filha do casal. Segundo Aline Borges, em uma entrevista à revista Caras, o marido é um companheiro para todas as horas e, por isso, ela acabou engravidando com tão pouco tempo de relação.

Além das fotos, os perfis dos atores estão repletos de mensagens amorosas. Em uma de suas postagens, a intérprete de Zuleica (Pantanal) escreveu: “Parceiro de vida. Me dá aquela música. Me aquece no frio. Me olha de perto. Acende a fogueira. Da uma rasteira. Corpo fechado. Na mata encantado. Flutua comigo. Me deixa voar. No bailado da vida você é meu par”.

Alex, que esteve nas séries “Arcanjo Renegado” (2020) e “A Divisão” (2020), ambas do Globoplay, também faz declarações para sua amada: “Ela voa e me leva. E eu vou. Sempre fui. E vamos sempre. Mesmo quando o voo foi impossível”, escreveu ele em uma foto.

Além do remake de “Pantanal”, Aline Borges também participou de outras produções, como “Malhação” (2004), “Totalmente Demais” (2017), “Bom Dia, Verônica” (2020) e “Verdades Secretas II” (2021).

