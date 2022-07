Entenda por que Malvino Salvador e Guilherme Leicam se beijaram de língua

Recentemente, o ator Malvino Salvador revelou que Guilherme Leicam deixou o beijo técnico para lá e acabou dando um baita beijo de língua durante a gravação de uma cena na novela “A Dona do Pedaço” (Globo), exibida em 2019.

Segundo o famoso, o momento foi inusitado, já que ele não estava preparado: “Fizemos o beijo várias vezes e eu estava respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua, eu fiquei indignado. Na hora eu falei ‘que p** é essa?’. Fiquei esperando a diretora dar o corte e falei ainda ‘está querendo tirar uma casquinha de mim?’’, comentou o ator.

Para quem não lembra, os personagens de Guilherme Leicam e Malvino Salvador formavam um par romântico que tinha um final feliz. Na trama de Walcyr Carrasco, Leicam vivia Leandro, filho adotivo de Adão (César Ferrario) e Berenice (Maria Sílvia Radomille). Mais conhecido como mão santa, ele se torna justiceiro profissional e acaba sendo contratado para substituir Chiclete (Sergio Guizé) na missão de dar um fim à vida de Virgínia (Paolla Oliveira).

A Dona do Pedaço: Antes do beijo, os personagens de Guilherme Leicam e Malvino Salvador brigaram muito (Reprodução/Globo)

Já Malvino Salvador era Agno, sócio da construtora Habitex. Ele começa a novela da Globo casado com Lyris (Deborah Evelyn) e sendo genro de Gladys (Nathalia Timberg) e cunhado de Régis (Reynaldo Gianecchini).

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Fazenda de Zé Leôncio ‘vira hotel’ e começa receber muitos personagens

Mas, não pense que mesmo terminando “A Dona do Pedaço” com um beijo de língua, os personagens foram felizes durante toda a trama, já que Agno vivia um casamento de fachada, mas se preocupava com sua filha, chamada Cássia (Mel Maia).

Beijo entre Guilherme Leicam e Malvino Salvador aconteceu no último capítulo de A Dona do Pedaço (Reprodução/Globo)

Por fim, Malvino Salvador revelou que durante a gravação Leicam estava nervoso, já que era cena final da novela. Ao final, o galã da Globo disse que brinca com essa situação e que não tem preconceito nenhum.

Vale lembrar que, na época, a novela “A Dona do Pedaço” ficou no Top 5 dos folhetins mais assistidos na Globo. A trama escrita por Walcyr Carrasco e protagonizada por Juliana Paes marcou 35,90 pontos de audiência em média, ocupando o quarto lugar no ranking. Na última década, a novela mais vista foi “Fina Estampa”, exibida entre agosto de 2011 e março de 2012, no horário das 21 horas.

LEIA TAMBÉM: Angélica revela detalhes sobre relação com a nora: ‘Fico preocupada’