Cara e Coragem: Mistério sobre a guarda de Chiquinho é revelado; confira

Deixando o trabalho um pouco de lado, Moa (Marcelo Serrado) vai defender a guarda do filho em “Cara e Coragem”. Em cenas que vão ao ar, o dublê enfrentará Rebeca (Mariana Santos) na justiça, já que ela decidiu pedir a guarda de Chiquinho (Guilherme Tavares), depois de muitos anos morando no exterior.

Para quem não se lembra, ao casar com Danilo (Ricardo Pereira), que foi melhor amigo de Moa, ela mudou-se para fora do país com o vilão e deixou tudo para trás, incluindo a relação com o filho, ainda pequeno.

Nesta quinta-feira (14), o ex-casal ficará frente a frente e lutará pelo menino. Logo de início, a esposa de Danilo (Ricardo Pereira) diz ao juiz que Moa e Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) estão tendo um caso, achando que isso seria um bom argumento para viver com o filho em sua casa, mas a notícia não surte nenhum efeito a favor dela.

Cara e Coragem: Moa (Marcelo Serrado) e Rebeca (Mariana Santos) se enfrentam em audiência pela guarda de Chiquinho (Guilherme Tavares) (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Com o clima cada vez mais tenso, as trocas de farpas e ânimos exaltados não ajudam nada e o ex-casal discute na frente do juiz e não conseguem disfarçar a relação difícil. Na cena, o dublê é acompanhado por sua advogada (Miwa Yanagizawa) e até tenta se controlar para não ceder às provocações.

Após as explanações, o juiz acaba anunciando que a guarda provisória de Chiquinho será compartilhada, com Rebeca tendo direito a ficar com o filho nos fins de semana. O resultado pegará tanto Moa quanto Rebeca de surpresa. O dublê acreditava que teria chances de permanecer como está e Rebeca já planejava a convivência diária com a criança.

Cara e Coragem: Receba (Mariana Santos) volta ao Brasil e tenta rever a guarda do filho (Fábio Rocha/Globo)

Por fim, uma nova audiência será marcada posteriormente. Moa deixa o local arrasado e Rebeca mostra que não vai desistir de conseguir o que quer.

Quem aparece de surpresa na audiência é Pat (Paolla Oliveira), que está apaixonada pelo amigo e quer dar um apoio moral para ele. Na cena, Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) também está no local e o trio viverá um momento constrangedor.

