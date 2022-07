Angélica revela detalhes sobre relação com a nora: ‘Fico preocupada’

Angélica abre o jogo sobre relação com namorada do filho (Reprodução/Instagram @angelicaksy)

A apresentadora Angélica deu detalhes sobre sua relação com a nora - a namorada de seu filho mais velho, Joaquim, de 17 anos - em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, das atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A loira disse que se surpreendeu ao perceber que não é uma mãe ciumenta. “Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, como que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, disse.

Angélica disse ainda que seu maior desejo é ver a felicidade do filho. “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

Angélica e Luciano Huck são pais Joaquim, Benício, de 14 anos, e Eva, de 9.

Angélica e César Filho

Angélica também relembrou seu namoro com o apresentador César Filho, com quem disse ter perdido a virgindade.

“Com 17 anos eu perdi a virgindade [com César]. Foi um namoro longo pela falta de namoro. Ele foi um super namorado. Aguentou uma situação ‘loucura’ porque não tinha tempo”, lembrou a apresentadora.

Angélica citou a grande diferença de idade entre os dois. “Ele era bem mais velho. Eu tinha 15 anos, e ele 28. Hoje isso não seria possível”, disse.

A loira contou ainda como o apresentador conseguiu a aprovação dos pais dela. “Ele teve que conquistá-los. Teve que ter um jogo de cintura, uma paciência gigantesca. Ela [minha mãe] gostava muito dele porque ele era um cara muito legal, muito parceiro, muito família. A gente gosta de desafiar mãe e pai. Na verdade, tudo isso é para se encontrar, se descobrir. Até uma certa idade, as referências são seus pais. Chega uma certa idade que você quer buscar outras referências.”

