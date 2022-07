A Fazenda 14: Ator Jonatas Faro entra na lista possíveis confinados

Longe das novelas, Jonatas Faro entrou na mira da Record TV e pode compor o elenco da próxima temporada do reality show “A Fazenda”, que chega em sua 14ª edição.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o nome do ex-ator da Globo começou a ser visto com bons olhos, já que a produção da atração quer formar um grupo com nomes de peso e que possam movimentar a casa do reality rural.

Mas, a direção do programa pode esbarrar em um ponto crucial, Jonatas Faro acabou de voltar do Canadá, onde passou os últimos seis meses viajando e estudando. Agora, aos 35 anos, ele se diz mais preparado e motivado para seguir a carreira como ator e cantor.

“Acredito que todo artista precisa sempre se reinventar. Já falava inglês fluente, pois já havia morado nos Estados Unidos, e espanhol, por causa da Argentina. Precisei de um tempo para me aprimorar, estudar mais o canto e minha grande paixão, que é a interpretação”, disse o famoso.

Além disso, Jonatas é pai de Gay, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits, e deve querer passar um tempo com o filho, que está com 11 anos.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Veja qual será o castigo aplicado pelo Velho do Rio em um de seus netos

Para quem não se recorda, a carreira de Jonatas Faro começou quando ele era criança, na primeira versão brasileira da novela “Chiquititas”. Na época, entre 1998 e 1999, ele viajou para Argentina e gravou diversas cenas para o SBT, onde a trama era exibida.

Adriane Galisteu apresenta o reality show "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

Depois da produção infantil, onde ele interpretou Samuca, Jonatas também esteve no elenco das novelas”Um Anjo Caiu do Céu” (2001), “Marisol” (2002), “Malhação” (2007), “Insensato Coração “(2011), “Cheias de Charme” (2012), “Apocalipse” (2017) e “Jesus” (2019). Além da “Dança dos Famosos” (2009) e da série de humor Vai que Cola (2016).

Fora da TV, o galã esteve em “Chiquititas - O Show” (1998 e 1999), do musical “Hairspray” (2009 e 2010) e da peça “Wicked” (2016).

Apresentado por Adriane Galisteu, a 14ª temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

LEIA TAMBÉM: Entenda por que Malvino Salvador e Guilherme Leicam se beijaram de língua