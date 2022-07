Vídeo: Jojo Todynho revela qual personagem de Pantanal é a sua cara

Na última terça-feira (12), Jojo Todynho voltou ao Brasil e a famosa não perdeu tempo para comentar sobre o remake da novela “Pantanal” (Globo), que está entrando em sua reta final.

Por meio dos stories, a cantora e apresentadora divertiu os seus seguidores ao comentar qual personagem da trama de Benedito Ruy Barbosa mais lhe define. Segundo a contratada do “Mais Você”, programa de Ana Maria Braga, ela é está cada vez mais parecida com a protagonista do remake.

“Eu falo para vocês que eu tô ficando velha com essa novela. Zefa fugindo de tomar um ‘catranco’, Maria doida para liberar esse mexilhão fumegante dela, Zé Lucas cobiçando o que não pode e eu continuo com a minha alma de Juma. Ai, ‘ara’, tudo a gente quer ir para casa, tudo a gente quer ficar na nossa casinha porque é a melhor coisa”, brincou a cantora.

Os seguidores se divertiram e colocaram vários emojis chorando de rir e de onça. “Que reiva”, disse uma seguidora e telespectadora da novela. “Você é adorável”, comentou outra. “Jojo ícone”, elogiou mais uma.

Além da novela da Globo, Jojo usou o stories do Instagram para falar sobre o caso do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea.

Quem assistiu aos vídeos de Jojo percebeu como a cantora estava nervosa: “Eu passei o dia gravando e não sabia. Gente, que absurdo. Eu acho que o pior disso é as pessoas criando fake e seguindo um demônio. Eu estou indignada”, disse ela.

Em seguida, a apresentadora do Multishow apareceu na cozinha de sua casa e voltou a falar sobre o caso: “Eu estou revoltada e indignada com essa história. Tem que botar ele na cela daqueles bandidos bravos, que ele vai ver só”, disse a ex-participante da última temporada da “Dança dos Famosos”.

Por fim, depois deste momento de desabafo, Jojo Todynho e Lucas Souza, marido da cantora, voltaram para o quarto e não tocaram mais no assunto.

