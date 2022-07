VÍDEO: Baterista de Di Ferrero pede volta da ‘TV Globinho’ ao participar do ‘Encontro’ e agita a web

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado nesta quarta-feira (13), o programa “Encontro”, da TV Globo, recebeu o cantor Di Ferrero. Mas um detalhe antes da apresentação dele chamou a atenção e causou repercussão nas redes sociais: foi a fala do baterista Vitor Peracetta, que pediu a volta da “TV Globinho” (veja no vídeo abaixo).

O baterista do Di Ferrero mandando um “volta Tv globinho” ao vivo no #Encontro…. e a Patrícia rindo de sem graça🆘



QUE VÍDEO PERFEITO pic.twitter.com/pPMppXBzvJ — JUNIOR💀 (@lujuniooor) July 13, 2022

“Um salve pra todo mundo e volta TV Globinho”, disse o músico no microfone, surpreendendo a apresentadora Patrícia Poeta, que riu. “Muito bom. Um salve para todo mundo, já já eles vão cantar”, disse ela.

O pedido do baterista é referente ao espaço ocupado pelo programa na TV Globo pela manhã desde 2012, quando a “TV Globinho”, atração que exibia desenhos animados, foi extinta. Muitos telespectadores pedem a volta do programa infantil, mas a emissora nunca mais sinalizou positivamente.

Veja repercussão do pedido do baterista nas redes sociais:

Eu vivi pra ver o baterista do NX Zero pedindo a volta do Tv Globinho na cara da Patricia Poeta #Encontro pic.twitter.com/idj8fShn4T — Christopher Siqueira🌋 (@christo79842375) July 13, 2022

A pessoa que mandou um "volta TV Globinho" ao vivo no #Encontro merece todo prestígio do mundo kkk só pela graça que foi kkkk. A cara da Patrícia foi a melhor kkk pic.twitter.com/pYpCfakTYD — Gabriel Menezes (@briel_menezes) July 13, 2022

Depois de uma semana eu parei pra ver alguma coisa do #Encontro e foi essa manifestação do baterista do Di Ferrero pedindo a volta da TV Globinho para salvar nossas manhãs pic.twitter.com/ycyNP1UrEO — MattyBala 💜🔫 (@MattyBala) July 13, 2022

A Patrícia Poeta vendo o baterista do Di Ferrero pedindo tv globinho: pic.twitter.com/ZkzGCNlQ4s — Gabriel Torma (@GabrielTorma2) July 13, 2022

O Povo com 30 anos nas costas pedindo para tirar a Patrícia Poeta do encontro e voltar a TV Globinho. pic.twitter.com/iKR80P11V9 — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖕𝖊 Ed🚩 (@Felipeedmund) July 5, 2022

O baterista do nx zero pedindo a volta do tv globinho( no programa que tirou a tv globinho ) 😂😂😂😂👏👏 #nxzero #Encontro pic.twitter.com/La48BQoM3C — LaísHilario (@LaisHilario) July 13, 2022

Di Ferrero

Após se apresentar no palco do “Encontro”, Di Ferrero, ex-NX Zero, falou sobre o começo do namoro com a modelo Isabeli Fontana, com quem é casado desde 2016. O cantor disse que eles se conheceram durante a gravação do programa “Altas Horas”.

“Na real, estava todo perdidão, estava viajando, estava no Altas Horas quando conheci ela. Ela deu mole, mas nem vi. Inacreditável, né?”, relembrou Di.

O músico destacou que se atrasou no primeiro encontro com a modelo. ”Ela armou um esquema pra gente se conhecer, teve um jantar que cheguei atrasado quase 2 horas. Não sei se tem a ver com ser emo, queria ficar sozinho um pouco, sei lá o que estava pensando na minha vida. Só que fui, ela já estava na sobremesa e, na hora que chamei ela para falar um negócio, deu um choque, acendeu. Foi uma luz”, contou.

