Sucesso nos EUA, ‘This is Us’ será exibida na TV aberta brasileira em breve

Cartaz promocional de 'This is Us' (Foto: Divulgação)

Pode preparar os lencinhos: um dos dramas mais celebrados da televisão estadunidense, a série “This is Us” ganhará um horário especial no horário nobre da TV aberta daqui em breve.

Após uma série de mudanças em sua programação, a TV Globo resolveu apostar no sucesso da produção para turbinar as suas noites. Ela entra no ar em novembro, poucas semanas após a estreia de “Travessia”, a próxima novela da faixa das 21h.

As primeiras cenas do novo folhetim de Glória Perez já estão sendo gravadas, em Portugal - saiba mais.

A série entra no lugar da nova temporada d o talent show “Mestre do Sabor”, que seria veiculada no horário. Segundo comunicado da emissora, “a nova temporada o reality gastronômico ‘Mestre do Sabor’ não será mais exibida este ano”.

“This is Us” conta a história da família Pearson, cuja matriarca é Rebecca (Mandy Moore). Ela se desenrola em três momentos: durante a infância, a juventude e a vida adulta dos três filhos de Rebecca e Jack (Milo Ventimiglia), seguindo os passos de cada um deles por mais de 40 anos.

Com mais de 100 episódios divididos em seis temporadas, a série acumula 11 vitórias no Emmy, o “Oscar” da TV. A última temporada foi ao ar este ano, mas não esteve entre as finalistas desta edição da premiação - veja quem foram os principais indicados.

Lançamentos do Globoplay em julho

O destaque do mês vai para a estreia da série live-action da “Turma da Mônica”. Ela acontece no mesmo universo dos filmes recentes, com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira e Emilly Nayara nos papéis principais. A primeira temporada deve focar na chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) e os problemas que isso gera para a turminha.

Tem também a estreia de “Eduardo e Mônica” na plataforma. O filme, inspirado na música de Renato Russo, traz Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis do casal principal. Outro título do cinema nacional a entrar para o catálogo é “Medida Provisória”, primeiro filme de ficção dirigido por Lázaro Ramos.

Duas séries recebem os episódios finais das temporadas correntes em julho: “Sob Pressão” e “The Good Doctor”, ambas no quinto ano. Tem também a inclusão de duas novelas clássicas: “Pedra sobre Pedra”, de 1992, e “Guerra dos Sexos”, de 1983.

