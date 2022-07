‘Spencer’ está no catálogo do Amazon Prime Video

‘Spencer’, a mais recente cinebiografia sobre Lady Di, que foi lançada oficialmente no ano passado, durante o Festival de Veneza, mas só chegou aos cinemas brasileiros no começo do ano, já está disponível no catálogo do Amazon Prime Video desde o dia 1 de julho.

simplesmente não consigo parar de admirar Kristen Stewart como Lady Di 👑 Spencer chega 1/7 no meu streaming pic.twitter.com/FdwRWwuYOA — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) June 28, 2022

O filme retrata um momento específico da vida da princesa: um final de semana decisivo da vida dela, no qual ela decide se separar do príncipe Charles e sair da Coroa.

Dirigido pelo diretor chileno Pablo Larraín, que também dirigiu ‘Neruda’ e ‘Jackie’, o filme foi indicado ao Oscar de melhor atriz pelo trabalho de Kristen Stewart no papel da princesa Diana.

Quando estreou no Festival de Veneza em setembro do ano passado, o longa foi aplaudido de pé pelos presentes na primeira exibição.

Kristen Stewart, fighting back tears, receives a rapturous standing ovation for her performances as Princess Diana in #SpencerMovie at #Venezia78. pic.twitter.com/UM42rw5PqM — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 3, 2021

“Acho que mesmo quando ela parecia mais bonita e mais substancial, ela também sentia que poderia tirar os sapatos e sair com você, perguntar como você está e até tocar seu rosto. E você sentiria essa honestidade dela. Mas, ironicamente, ela também era a pessoa mais desconhecida e, pelo menos nos três dias que imaginamos no filme, ela era a humana mais isolada que você pode imaginar”, disse Kristen Stewart ao Daily Mail anteriormente.

O filme não pretende ser uma reconstituição histórica dos fatos, mesmo que ficcional, e sim uma interpretação do roteirista e do diretor de um momento da vida da princesa Diana que foi crucial nos seus anos finais de vida: quando ela decidiu se separar do príncipe Charles.

“Acho interessante a história que você pode contar, quando olha para alguém em um momento muito específico de uma crise, em vez de passar por um período mais longo de sua vida. Então você pode conhecer essa pessoa muito bem. E essa era uma crise e tanto em que Diana estava”, revelou Pablo Larraín.