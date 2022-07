Sessão da Tarde: ‘Férias da Família Johnson’ tem estrela de ‘Game of Thrones’ e irmã de Beyoncé

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (13) o filme “Férias da Família Johnson″, lançado em 2004. O longa é estrelado por Cedric the Entertainer (”Desventuras em Série”), Shannon Elizabeth (”Todo Mundo em Pânico”) e Shad Moss (”Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio”).

O filme conta a história de Nate Johnson (Cedric the Entertainer), durante uma viagem com sua família. Eles atravessam os Estados Unidos para uma grande reunião anual, mas ao longo do percursos precisam enfrentar diversos problemas entre si.

Confira três curiosidades sobre “Férias da Família Johnson″, segundo o IMDb:

Futuro super-herói

“Férias da Família Johnson″ conta com a presença de duas pessoas que se tornaram muito conhecidas em Hollywood, anos depois. A primeira delas é o ator Jason Momoa, que interpreta o personagem Navarro, seu primeiro personagem no cinema. Anos depois, ele se tornou o responsável por dar vida a dois importantes personagens da cultura pop: Khal Drogo, na série de TV “Game of Thrones”, e Arthur Curry, o Aquaman do Universo DC.

Cantora de respeito

Já a outra estrela é ninguém menos que Solange Knowles. Para além de “irmã da Beyoncé”, ela também é reconhecida por seu trabalho como cantora de R&B. Suas músicas são aclamadas entre a crítica e já garantiram a ela um Grammy, o “Oscar” da música. Solage também é lembrada na internet por conta da briga em que se meteu com o cunhado, o rapper Jay Z, após ela descobrir que Beyoncé tinha sido traída pelo marido.

Referência a Beyoncé

Não basta a presença de Solange: o filme também faz uma referência à famosa cantora de “Crazy in Love”. Em uma cena, Nikki Johnson, personagem de Solange, revela que o nome de sua irmã mais nova é Destiny. Antes de seguir carreira solo, Beyoncé fazia parte de um grupo chamado Destiny’s Child.

