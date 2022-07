Relembre qual foi o destino de Tadeu e Zefa na primeira versão de Pantanal

Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) formam o novo casal do remake de “Pantanal”. Ao lado da cozinheira da família de Tenório (Murilo Benício), o filho de Filó (Dira Paes) parece que encontrou, finalmente, o amor na novela da Globo. Mas, será que eles ficarão juntos até o final da trama?

Seguindo o roteiro original, que foi ao ar em 1990, o romance dos pombinhos, que começou de uma hora para a outra no remake, vai ganhar força nos próximos capítulos e o peão vai fazer de tudo para manter a chama no topo. Mas, é claro, que o amor deles sofre com altos e baixos por conta da diferença nos costumes.

Paula Barbosa e José Loreto nos bastidores do remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Como aconteceu na primeira versão de “Pantanal”, Zefa é muito religiosa e, depois de perder o pai afogado, se apegou na religião com todas as suas forças, e Tadeu é mais solto. Na novela, ele quer ir logo para a cama, mas ela deixa claro que nada vai acontecer antes do casamento e, mesmo sem entender direito, o peão acaba respeitando a decisão da namorada.

Vale destacar que no final de “Pantanal”, os dois ficam juntos e até se casam. Como acontece com Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen), José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó realizam uma grande cerimônia.

José Leôncio (Marcos Palmeira) morre e vira o Velho do Rio em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Mas, a alegria do casal vai durar pouco, já que logo depois do casamento a família Leôncio sofre com a morte do todo poderoso e , mesmo sabendo que não é filho de sangue do fazendeiro, Tadeu sente muito a partida do pai de criação. Além dele, todos os membros da família sofrem com a morte de José Leôncio.

Desenvolvido por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original escrito por Benedito Ruy Barbosa. A previsão é que a novela chegue ao fim em outubro, quando será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

