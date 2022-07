Rafa Kalimann contrai grave doença durante viagem para trabalho humanitário

Rafa Kalimann contraiu malária em sua viagem a Moçambique para realizar trabalho humanitário. A informação é da “Quem”, que conversou com uma pessoa próxima à ex-BBB.

De acordo com a fonte, a famosa se queixou de náuseas, mas passa bem. Ela foi medicada e dará continuidade ao tratamento no Brasil. Seu retorno ao País precisou ser antecipado.

Rafa Kalimann viajou a Moçambique pela ONG Missão África. No último domingo (10), ela postou uma foto com uma criança que recebeu seu nome como homenagem.

“A Rafa ganhou o nome da Tia Rafa e não consegui segurar minha emoção. Não é só pelo nome mas por ver nisso o resultado da sementinha que estamos plantando nesses anos. A Rafa nasceu depois da última vez que vim e assim como ela a comunidade de Lamego está desenvolvendo forte e com um olhar pra esperança, o que nos alimenta também. Vê-la me deu mais ânimo e disposição pra continuar persistindo nesse trabalho. Esse o lugar que mais mexe comigo”, escreveu em sua conta no Instagram.

Antes, ela havia compartilhado um registro ao lado de uma simpática senhora, a vovó Joana. “Entre um atendimento e outro encontramos almas lindas como a de vovó Joana pra nos mostrar o valor de um sorriso. Aula! obrigada por registrar @adelardo. Momento importante pra toda a ONG.”

O que é malária?

Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada de mosquitos Anopheles infectados.

A doença também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para feto, durante a gravidez.

Os sintomas da malária incluem calafrios, febre alta (no início, contínua, e depois com frequência de três em três dias), sudorese e dor de cabeça. Podem ocorrer também dor muscular, taquicardia, aumento do baço e delírios.

LEIA TAMBÉM: