Quando deve estrear a temporada 3 de ‘Bridgerton’?

Sabemos que a terceira temporada de ‘Bridgerton’ está atualmente em produção. O elenco e a equipe estão prontos para trazer uma nova história de amor, baseada em algum dos irmãos, cheia de romance, drama e surpresas.

O próximo Bridgerton da lista, seguindo os livros de Julia Quinn, seria Benedict (Luke Thompson), porém também sabemos que Shonda Rhimes definitivamente não seguirá a ordem dos livros.

A segunda temporada da série foi ao ar no início deste ano na Netflix e, bem, todo o trabalho está sendo feito nos bastidores. A produção da temporada 3 está em andamento para boa parte do elenco principal, mas seguimos sem spoilers, visto que esperamos seu lançamento para 2023.

Ainda não há informações oficiais sobre quando a nova temporada deve estrear, mas se seguirmos o cronograma das temporadas passadas, pode ser que vejamos novos episódios estreando no início de 2023 na Netflix.

A maior curiosidade dos fãs da série é qual dos irmãos estará em foco. Mas isso já deciframos que esta será a vez de Colin Bridgerton (Luke Newton) e sua linda história de como uma bela amizade se transforma em um verdadeiro amor com Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

O elenco da terceira temporada

Para a temporada 3, a maior parte do elenco da segunda temporada de Bridgerton deve estar de volta, incluindo Anthony (Jonathan Bailey), Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Portia Featherington (Polly Walker), Lady Danbury (Adjoa Andoh), Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel) e a família Bridgerton: Daphne (Phoebe Dynevor), Benedict (Luke Thompson), Eloise (Claudia Jessie), Hyacinth (Florence Hunt) e Gregory (Will Tilston). Hannah Dodd sucederá Ruby Stokes no papel de Francesca Bridgerton.

É certo que a direção da série resolveu colocar mais velocidade no desenvolvimento dos personagens de Nicola e Luke Newton, acreditando facilitar a adaptação para as telas e assim antecipar sua história.

Nicola Coughlan, no painel de discussão da Netflix em Hollywood, afirmou: “Eu sinto que se você ver Penelope bajulando esse garoto por mais uma temporada, você vai ficar tipo, ‘Reaja! Vamos, siga em frente e supere isso’”, disse Nicola. Sim, chegou verdadeiramente a hora desse casal e mal podemos esperar por vê-los na tela.