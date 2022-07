‘Paper Girls’: Esta é a nova série que os fãs de ‘Stranger Things’ poderão gostar

A segunda parte da quarta temporada de ‘Stranger Things’ já está disponível na Netflix há algum tempo e ainda teremos que esperar por novos episódios da quinta e última temporada, então milhões de seus fãs são “órfãos da série”, mas uma nova aposta na Amazon pode preencher aquele vazio.

‘Paper Girls’ é uma série de ficção científica baseada na história em quadrinhos de mesmo nome, que conta a história de quatro entregadoras de jornais de 12 anos que de repente se encontram no meio de um conflito entre várias facções de viajantes do tempo.

A série é estrelada por Camryn Jones (que interpreta Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) e Fina Strazza (KJ Brandman). Elas darão vida a esse grupo de amigas que devem tentar encontrar uma maneira de voltar ao seu tempo, enquanto lidam com as versões adultas de si mesmos.

Na frente eles terão a facção militar, conhecida como Los Viejos. Esse grupo proíbe a viagem no tempo porque acredita que a linha do tempo original deve ser mantida a todo custo, para tentar impedir que nossas heroínas retornem ao seu tempo.

Além de ser uma história sobre crianças enfrentando fenômenos estranhos, esta nova série tem outra coisa em comum com ‘Stranger Things’: a história começa na década de 1980.

A série deveria começar a ser filmada em março de 2021, mas foi adiada para maio daquele ano e as filmagens terminaram cinco meses depois.

O trailer de ‘Paper Girls’ deixa claro que a Amazon sabe da semelhança com ‘Stranger Things’: uma das primeiras cenas mostra quatro garotas olhando para um céu sombrio, com uma cor estranha, e uma espécie de presença sobrenatural atrás das nuvens

A nova série é pensada tanto para quem nunca ouviu falar de ‘Paper Girls’ quanto para os maiores fãs de quadrinhos, já que Brian K. Vaughan, autor da história original, atuou como produtor executivo.

“O elenco extraordinário parece arrancado das páginas do nosso quadrinho. E se você leu todas as edições de ‘Paper Girls’ ou apenas começou sua jornada aqui, grandes surpresas esperam por você nesta primeira temporada épica”, disse ele sobre a série que estreará no Prime Video em 29 de julho.