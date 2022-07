Pantanal: Fazenda de Zé Leôncio ‘vira hotel’ e começa receber muitos personagens

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, os conflitos na fazenda de Tenório (Murilo Benício) vão conseguir transformar a casa de José Leôncio (Marcos Palmeira) em um verdadeiro hotel, já que o local serve de residência para todos os membros da família do rei do gado, além dos funcionários que vivem por lá.

Aos poucos, Irma (Camila Morgado), Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e Filó (Dira Paes) vão abrindo espaço para a chegada de personagens já conhecidos, como Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que vai morar na casa vizinha após se separar do marido, que decide colocar Zuleica (Aline Borges), sua amante, dentro de casa, após descobrir que algumas aventuras sexuais da mãe de Guta (Julia Dalavia).

Pantanal: Maria Bruaca será expulsa da fazenda de Tenório (Reprodução/Globo)

Antes de ganhar um quarto no “resort dos Leôncio”, Maria vai morar na chalana de Eugênio (Almir Sater) e viverá subindo e descendo os rios do Pantanal.

Alcides, peão de Tenório e amante de Bruaca, também vai morar na casa de Zé Leôncio. Depois de ser expulso e jurado de morte pelo vilão da novela, o personagem de Juliano Cazarré vai ser contratado pelo milionário. Antes disso, o peão vai brigar feio com Jove, e ameaça o filho de seu futuro patrão.

Pantanal: a volta de Zaquieu e sua vingança contra os ataques homofóbicos (Foto: Divulgação/Globo)

Esvaziando a fazenda do vilão do remake da Globo, Zefa também decide encerrar sua jornada ao lado de Tenório e vai morar com Tadeu na fazenda ao lado. Ela se demite e passa a trabalhar ao lado de Filó, que futuramente será sua sogra.

Já Zaquieu, vivido por Silvero Pereira, volta ao bioma para morar ao lado de Mariana (Selma Egrei). Depois de ser alvo de preconceito e deixar o Pantanal, o personagem aparece sem avisar e volta a morar com a família de Jove. Neste retorno, ele decide ser um verdadeiro peão e aprende tudo com Alcides.

Zefa (Paula Barbosa) (Foto: João Miguel Júnior/Globo)

Mas, novos personagens também chegam ao destino mais procurado na novela da Globo. Nos próximos capítulos, Érica (Marcela Fetter), a nova namorada de José Lucas (Irandhir Santos), é uma jornalista que está em busca de informações sobre a devastação do bioma brasileiro.

Além dela, o deputado Ibraim (Dan Stulbach), pai da jovem, se hospeda na casa de José Leôncio. Na trama, ele estará em busca de votos, mas anuncia que o filho mais velho do fazendeiro engravidou sua herdeira.

