Maria Bruaca fica ‘fora da casinha’ e torna-se uma vilã no remake de Pantanal

Faz tempo que Maria Bruaca, personagem vivida por Isabel Teixeira no remake de “Pantanal” (Globo), não é a mulher dedicada à família e ao lar. Desde que descobriu que seu marido mantém um segundo casamento e filhos em São Paulo, ela está em busca de seus desejos pessoais e, também, de vingança.

Nos próximos capítulos da novela das nove, a mãe de Guta (Julia Dalavia), acabará perdendo a linha quando descobre que Zuleica (Aline Borges) está chegando ao Pantanal. Na cena, ela está sozinha em casa quando decide roubar uma arma de Alcides (Juliano Cazarré) para usar quando a “outra” chegar na residência.

No remake da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) vai se vingar de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Em seu momento “vilã de novela”, Maria Bruaca ouve o jatinho do grileiro se aproximando e logo pega o revólver para se preparar para o pior, já que ela está decidida a expulsar Zuleica de qualquer jeito. Mas, para sua surpresa, o marido chega sozinho e Mary age de maneira estranha e, é claro, cômica.

É importante destacar que Tenório (Murilo Benício), marido de Bruaca, vive um impasse na novela da Globo. Depois de ouvir uma conversa entre Alcides e Zefa (Paula Barbosa), onde descobre que a personagem de Isabel Teixeira foi para cama com dois peões, o grileiro finge que não sabe de nada, mas decide se vingar da mulher.

Pantanal: Além das noites com Alcides (Juliano Cazarré), Tenório (Murilo Benício) descobre que Maria (Isabel Teixeira) dormiu com Levi (Leandro Lima) (Reprodução/Globo)

Ao descobrir que anda levando chifre da esposa, ele está disposto a expulsar a mãe de Guta e levar Zuleica para morar com ele.Em cenas futuras, o verdadeiro vilão de “Pantanal” dirá que pretende levar Zuleica e os filhos para a fazenda e a mãe de Guta não vai gostar da ideia e soltará os cachorros. Tenório, por sua vez, dirá que, se ela não estiver satisfeita, vá embora de casa.

Do outro lado, Zuleica pontua que só vai aceitar morar na fazenda do marido quando ele mandar Maria Bruaca embora. Apesar de muita insistência, Tenório não vai conseguir convencer a outra mulher a ir com ele para o Mato Grosso.

