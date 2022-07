Juliano Cazarré, o Alcides de ‘Pantanal’, se emociona em live e agradece orações à filha: ‘Baita susto’

O ator Juliano Cazarré fez uma live emocionante na última terça-feira (12) em que atualizou o estado de saúde da pequena Maria Guilhermina, sua filha caçula que nasceu uma cardiopatia congênita rara e precisou ser submetida a uma cirurgia.

“De vez em quando ela dá um susto na gente, ontem ela deu um baita susto”, contou o ator, que interpreta Alcides na novela “Pantanal”.

Juliano Cazarré afirmou que pretende fazer transmissões online todos os dias, com orações e meditações. Ele agradeceu ainda as mensagens de apoio.

“Minha vida está meio bagunçada com a gravação e com as coisas aqui de casa. Um beijo em todos vocês. Que Deus possa pagar e retribuir a todos vocês pelas orações, pelos textos e pelas missas que vocês têm dedicado à recuperação e à cura de Maria Guilhermina”, disse.

Confira na íntegra:

Letícia Cazarré, esposa de Cazarré e mãe de Maria Guilhermina, também usou as redes sociais para comunicar que a filha deve deixar a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em breve, mas antes será submetida a uma nova cirurgia, agora para a correção da válvula tricúspide.

Juliano Cazarré e ‘Pantanal’

No início do mês, Juliano Cazarré fez questão de esclareceu alguns boatos em torno de sua permanência na novela “Pantanal.

“Nos últimos dias tenho visto umas notícias/fofocas que, para gerar clique, trazem manchetes dizendo que eu saí de Pantanal, que fui dispensado. Na verdade eu apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias da Guilhermina. Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo logo já volto para seguir gravando Pantanal”, garantiu na ocasião.

