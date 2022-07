Homem que invadiu Palácio de Buckingham no Natal vai a julgamento

Um homem de 33 anos identificado por Daniel Brydges, que invadiu o Castelo de Buckingham no ano passado, nos dias que antecederam o Natal, deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster nesta quarta-feira, 13.

Ele também é acusado de danificar a cerca de arame farpado que circunda o terreno do Palácio em Londres. De acordo com o The Sun, Daniel é acusado de invadir um local protegido entre 18 e 22 de dezembro do ano passado e tentar fazer isso por quatro vezes consecutivas.

O promotor Mukaddisa Bokhari disse: “Ele foi embora novamente, mesmo estando sob condição de fiança para não comparecer, e violou diretamente as condições ao escalar a cerca do Palácio de Buckingham apenas quatro dias após o crime original”.

Veja também: As mensagens ocultas na foto de Meghan Markle grávida

Houve outra invasão no mesmo dia, desta vez no Castelo de Windsor

Em dezembro do ano passado, a Rainha Elizabeth II estava passando o Natal com familiares no Castelo de Windsor, onde houve outra invasão, também mal sucedida.

Em 25 de dezembro do ano passado, Jaswant Singh Chail, de 19 anos, conseguiu passar pela segurança do Castelo de Windsor e entrar na propriedade portando uma besta, uma arma com arco e flecha. Ele escalou um dos muros do castelo na tentativa de “assassinar a Rainha em vingança pelo massacre de Amritsar em 1919″.

Jaswant Singh Chail subiu um vídeo pré-gravado no Snapchat às 8h06 no dia de Natal, 24 minutos antes de ser preso pela polícia dentro do castelo de Windsor. Isso gerou uma grande revisão dos protocolos de segurança interna da propriedade, tentando descobrir como alguém poderia ter chegado tão longe no local.

Em abril de 2021, uma mulher de 44 anos foi autorizada a entrar na residência do Príncipe Andrew, no Royal Lodge, a seis quilômetros do castelo em Windsor Great Park, alegando que era sua noiva. A espanhola deu seu nome como ‘Irene Windsor’ e até conseguiu que guardas de segurança pagassem sua corrida de táxi antes de passar 20 minutos vagando pelo local. Mais tarde, ela foi seccionada sob a Lei de Saúde Mental.

E no final daquele mesmo mês, a polícia prendeu uma mulher de 29 anos e um homem de 31 por invadir o terreno do Royal Lodge.