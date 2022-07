Gusttavo Lima encerra parceria com frigorífico que homenageou Bolsonaro

Buscando se desvincular da imagem de apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o cantor Gusttavo Lima resolveu romper parceria com um frigorífico de qual era sócio, após uma homenagem ao presidente feita pelo comércio.

Segundo o portal UOL, o estabelecimento em questão é o Frigorífico Goiás. Eles viralizaram nas redes sociais após ter criado uma peça chamada “Picanha Mito”, em homenagem a forma como Bolsonaro é chamado por seus seguidores.

“A Balada Music e a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima comunicam que o artista encerrou em 24/05/2022 os trabalhos de divulgação da marca FG - Frigorífico Goiás. Na data se deu o encerramento do contrato de imagem do artista com a empresa”, diz o comunicado obtido pelo colunista do UOL.

Embora a parceria com o frigorífico tenha rendido bons frutos ao artista, a ideia é deixar de lado problemas políticos, após ter seu nome ligado a contratos superfaturados entre prefeituras e cantores de sertanejo. A assessoria diz que o término da parceria não tem relação com questões políticas, contudo.

Segundo Leo Dias, quando Gusttavo Lima assinou o contrato, mais de 200 franquias do frigorífico foram vendidas. Elas foram avaliadas em R$ 500 mil na época.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado, após ter sido gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

Recentemente, Gusttavo Lima lançou a música “Fala Mal de Mim”. A faixa foi gravada ao vivo durante show da atual turnê, na passagem por Maceió.

