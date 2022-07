Esta será a próxima aparição de Meghan Markle; Ela estará ao lado de Harry durante discurso na ONU

Meghan Markle e o príncipe Harry. Foto: Reprodução Pinterest @Nothing to Wear

Os Sussex definitivamente não se “apagaram” após a saída da Coroa e provam que estão mais ativos do que nunca, buscando apoiar causas que vão em consonância com seus valores. Sabendo disso, o príncipe Harry fará um discurso na Organização das Nações Unidas na próxima semana e Meghan Markle estará ao lado do marido em Nova York.

A ocasião marcará o Dia de Nelson Mandela, celebrado no dia 18 de julho, nos Estados Unidos. O príncipe Harry falará em uma reunião informal da Assembleia Geral da ONU. O slogan do Dia Nelson Mandela deste ano é: “Faça o que puder, com o que você tem, onde estiver”.

Um porta-voz da ONU disse ao DailyMail.com : “A Missão Sul-Africana confirmou a participação do duque e da duquesa na comemoração de segunda-feira”.

Ainda segundo informações do Daily Mail, o discurso pode se referir ao impacto das mudanças climáticas e da fome no mundo. A visita lhe dará a oportunidade de aparecer em um grande palco global, ao lado de atores-chave da diplomacia internacional.

Segundo relatos confirmam na imprensa britânica que Meghan e Harry fizeram questão de homenagear o líder político na ocasião. Lembremos que os dois conheceram a viúva de Mandela, Graça Machel, em 2019.

O discurso de Harry acontece sete anos depois de Meghan Markle apresentar seus valores feministas em um discurso na ONU Mulheres e esta será a terceira vez que o duque e a duquesa de Sussex visitarão Nova York desde que deixaram os deveres reais.

Harry discursará na Assembleia Geral da ONU em uma de suas aparições públicas de maior destaque desde que o casal deixou a vida real em março de 2020. O casal apareceu na última Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2021. Durante essa visita, eles não participaram dos discursos no salão da assembleia.

A mãe do príncipe Harry, a princesa Diana, conheceu Mandela na Cidade do Cabo, em março de 1997, apenas cinco meses antes de sua trágica morte.